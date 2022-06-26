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https://arabic.sputniknews.com/20220626/بلينكن-حظر-استيراد-الذهب-من-روسيا-سيحرمها-من-19-مليار-دولار-1064235720.html
بلينكن: حظر استيراد الذهب من روسيا سيحرمها 19 مليار دولار
بلينكن: حظر استيراد الذهب من روسيا سيحرمها 19 مليار دولار
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رفض دول مجموعة السبع استيراد الذهب من روسيا سيحرمها من نحو 19 مليار دولار سنويا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T14:06+0000
2022-06-26T14:07+0000
العالم
اقتصاد
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وأضاف بلينكن: "المبادرة التي نعلنها تؤثر على ثاني أكثر سلع التصدير ربحية لدى روسيا بعد قطاع الطاقة. هذا نحو 19 مليار دولار، ومعظمها يقع على عاتق الدول السبع".وتابع: "إن حرمان الوصول إلى إيرادات تبلغ نحو 19 مليار دولار أمر مهم".وفي وقت سابق، قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة السبع في ألمانيا.كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/بريطانيا-والولايات-المتحدة-وكندا-واليابان-تقرر-حظر-واردات-الذهب-الروسي-1064215792.html
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العالم, اقتصاد

بلينكن: حظر استيراد الذهب من روسيا سيحرمها 19 مليار دولار

14:06 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 14:07 GMT 26.06.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رفض دول مجموعة السبع استيراد الذهب من روسيا سيحرمها من نحو 19 مليار دولار سنويا.
وأضاف بلينكن: "المبادرة التي نعلنها تؤثر على ثاني أكثر سلع التصدير ربحية لدى روسيا بعد قطاع الطاقة. هذا نحو 19 مليار دولار، ومعظمها يقع على عاتق الدول السبع".
وتابع: "إن حرمان الوصول إلى إيرادات تبلغ نحو 19 مليار دولار أمر مهم".
وفي وقت سابق، قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة السبع في ألمانيا.
كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي
07:21 GMT
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