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https://arabic.sputniknews.com/20220626/بلينكن-يعلق-على-الاحتفال-باليوم-الدولي-لمناهضة-ضحايا-التعذيب-1064237132.html
بلينكن يعلق على الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة ضحايا التعذيب
بلينكن يعلق على الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة ضحايا التعذيب
علّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق الـ 26 من يونيو/ حزيران من كل عام. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T14:34+0000
2022-06-26T14:34+0000
العالم
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وقال بلينكن إن حظر التعذيب بصورة مطلقة يمثل حقا من حقوق الإنسان التي يجب تكريسها في هذه المناسبة.وتابع، على "تويتر"، اليوم الأحد: "في اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نؤكد إدانتنا للتعذيب أيا كان المكان أو الزمان الذي يحدث فيه".وأكد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة معرفة ضحايا التعذيب الشجعان، الذين نجوا منه حول العالم.وتقول الأمم المتحدة إن التعذيب يهدف إلى إنكار كرامة البشر، مشيرة إلى أنه يمثل أحد "أحط" الأعمال التي يتعرض لها البشر على يد إخوانهم.وأكدت الأمم المتحدة أنه لا يمكن اللجوء إلى التعذيب بأي حال من الأحول، مشيرة إلى أن هدف هذه المناسبة التي صدر قرار أممي بشأنها تهدف إلى دعم ضحايا التعذيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/ضرب-وتعذيب-لعمال-سوريين-ولبنانيين-والقضاء-يتحركفيديو-1064094176.html
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بلينكن يعلق على الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة ضحايا التعذيب

14:34 GMT 26.06.2022
CC0 / pixabay / أفظع وسائل التعذيب في العصور الوسطى
أفظع وسائل التعذيب في العصور الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
CC0 / pixabay /
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علّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق الـ 26 من يونيو/ حزيران من كل عام.
وقال بلينكن إن حظر التعذيب بصورة مطلقة يمثل حقا من حقوق الإنسان التي يجب تكريسها في هذه المناسبة.
وتابع، على "تويتر"، اليوم الأحد: "في اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نؤكد إدانتنا للتعذيب أيا كان المكان أو الزمان الذي يحدث فيه".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة معرفة ضحايا التعذيب الشجعان، الذين نجوا منه حول العالم.
وتقول الأمم المتحدة إن التعذيب يهدف إلى إنكار كرامة البشر، مشيرة إلى أنه يمثل أحد "أحط" الأعمال التي يتعرض لها البشر على يد إخوانهم.
الشرطة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
ضرب وتعذيب لعمال سوريين ولبنانيين والقضاء يتحرك...فيديو
23 يونيو, 11:46 GMT
وأكدت الأمم المتحدة أنه لا يمكن اللجوء إلى التعذيب بأي حال من الأحول، مشيرة إلى أن هدف هذه المناسبة التي صدر قرار أممي بشأنها تهدف إلى دعم ضحايا التعذيب.
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