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https://arabic.sputniknews.com/20220626/بوتين-يزور-طاجيكستان-ويلتقي-بالرئيس-رحمونوف-في-دوشنبيه-1064232824.html
بوتين يزور طاجيكستان ويلتقي بالرئيس رحمونوف في دوشنبيه
بوتين يزور طاجيكستان ويلتقي بالرئيس رحمونوف في دوشنبيه
يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاجيكستان خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يُجري محادثات مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمونوف. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:15+0000
2022-06-26T13:15+0000
العالم
فلاديمير بوتين
أخبار طاجيكستان
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بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وأفاد برنامج "موسكو الكرملين"، اليوم الأحد، الذي يُبث على قناة "روسيا 1" أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طاجيكستان، الأسبوع المقبل، حيث سيتوجه أولا إلى دوشنبيه (العاصمة) هذا الأسبوع لإجراء محادثات موسعة مع رئيس طاجيكستان".وأضاف البرنامج أنه سيتم أيضا إقامة مأدبة غداء عمل خلال زيارة الرئيس بوتين للعاصمة الطاجيكية دوشنبيه."كما سيجري الرئيس الروسي محادثات في الكرملين، هذا الأسبوع، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، كما سيزور عشق أباد (عاصمة تركمانستان) لحضور قمة بحر قزوين (التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة التركمانية عشق آباد)"، وذلك وفقا لـ"موسكو الكرملين".وفي الـ13 من أيار/مايو الماضي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمونوف، هاتفيا الوضع في جميع أنحاء أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار زيادة نشاط الإرهابيين على الأراضي الأفغانية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين. وقال الكرملين في بيان: "تم التأكيد أن الإدارات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون بنشاط من أجل ضمان الأمن على الحدود الطاجيكية الأفغانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئيس-الإندونيسي-يعتزم-دعوة-بوتين-وزيلينسكي-لحوار-سلام-1064216573.html
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العالم, فلاديمير بوتين, أخبار طاجيكستان

بوتين يزور طاجيكستان ويلتقي بالرئيس رحمونوف في دوشنبيه

13:15 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاجيكستان خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يُجري محادثات مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمونوف.
بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وأفاد برنامج "موسكو الكرملين"، اليوم الأحد، الذي يُبث على قناة "روسيا 1" أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طاجيكستان، الأسبوع المقبل، حيث سيتوجه أولا إلى دوشنبيه (العاصمة) هذا الأسبوع لإجراء محادثات موسعة مع رئيس طاجيكستان".

وأضاف البرنامج أنه سيتم أيضا إقامة مأدبة غداء عمل خلال زيارة الرئيس بوتين للعاصمة الطاجيكية دوشنبيه.

"كما سيجري الرئيس الروسي محادثات في الكرملين، هذا الأسبوع، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، كما سيزور عشق أباد (عاصمة تركمانستان) لحضور قمة بحر قزوين (التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة التركمانية عشق آباد)"، وذلك وفقا لـ"موسكو الكرملين".
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وفي الـ13 من أيار/مايو الماضي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمونوف، هاتفيا الوضع في جميع أنحاء أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار زيادة نشاط الإرهابيين على الأراضي الأفغانية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين.
وقال الكرملين في بيان: "تم التأكيد أن الإدارات المختصة في روسيا وطاجيكستان ستواصل التعاون بنشاط من أجل ضمان الأمن على الحدود الطاجيكية الأفغانية".
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