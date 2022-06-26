https://arabic.sputniknews.com/20220626/بينيت-في-آخر-جلسات-حكومته-حققنا-نتائج-عظيمة-رغم-قصر-مدة-الحكومة-الإسرائيلية-1064221819.html

بينيت في آخر جلسات حكومته: حققنا نتائج عظيمة رغم قصر مدة الحكومة الإسرائيلية

بينيت في آخر جلسات حكومته: حققنا نتائج عظيمة رغم قصر مدة الحكومة الإسرائيلية

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، للأسف ستذهب بلادنا إلى معركة انتخابية قريبا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T10:50+0000

2022-06-26T10:50+0000

2022-06-26T10:50+0000

أخبار العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وأدار بينيت آخر جلسات حكومته الإسرائيلية، اليوم الأحد، حيث يفترض أن يصوت الكنيست على حل نفسه هذا الأسبوع، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يتولى وزير الخارجية، يائير لبيد رئاسة الحكومة الانتقالية حتى ذلك الحين.ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن بينيت مطالبته في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم بضرورة العمل على استغلال كل دقيقة باقية من أجل إنهاء المهمات، وتسريع أي شيء يمكن تعجيله قبل حل الكنيست، مؤكدا أن حكومته كانت قصيرة جدا، لكن حقق فيها نتائج كبيرة.وكان بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد قد أعلن، الاثنين الماضي، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر المقبل.وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.

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أخبار العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي