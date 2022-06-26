https://arabic.sputniknews.com/20220626/تتضمن-استخدام-المروحيات-تركيا-تجري-تدريبات-جوية-للكلاب-البوليسية-1064215230.html
تتضمن استخدام المروحيات... تركيا تجري تدريبات "جوية" للكلاب البوليسية
تتضمن استخدام المروحيات... تركيا تجري تدريبات "جوية" للكلاب البوليسية
تشارك الكلاب المرافقة لقوات الدرك التركي في دورات تدريبية جوية باستخدام طائرات الهليكوبتر، في مركز تدريب بولاية نوشهر وسط البلاد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:00+0000
2022-06-26T07:00+0000
2022-06-26T07:03+0000
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا لوكالة "الأناضول" فإن القيادة العامة لقوات الدرك التركي، تشرف بشكل دوري، على تدريبات خاصة للكلاب في قيادة وحدة تدريب الكلاب التابعة لقوات الدرك، حتى تتمكن من المشاركة في عمليات الدرك داخل وخارج البلاد.وعادة ما تشارك كلاب قوات الدرك التركي في دورات تدريبية في مجالات البحث والإنقاذ والتعقب، والدوريات، والبحث عن المخدرات، والاستطلاع، والمشاركة في اكتشاف الحرائق وإخمادها، وغيرها من عمليات الدرك المختلفة.ولكن هذه المرة تشارك الكلاب في عمليات تدريب تستخدم فيها طائرات الهليكوبتر، لزيادة خبراتها في مجالات الصعود والنزول من طائرات الهليكوبتر، وعمليات الإخلاء من الطائرات.وقال مدير المركز العقيد الياس أويسال، إن الكلاب المشاركة خضعت في المركز لدورات تدريبية مختلفة برفقة "الأفراد المستخدمين" منذ كانت جراءً.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/تركيا-تعلن-إلقاء-القبض-على-جاسوس-يوناني--1064194897.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تتضمن استخدام المروحيات... تركيا تجري تدريبات "جوية" للكلاب البوليسية
07:00 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 26.06.2022) تابعنا عبر
تشارك الكلاب المرافقة لقوات الدرك التركي في دورات تدريبية جوية باستخدام طائرات الهليكوبتر، في مركز تدريب بولاية نوشهر وسط البلاد.
ووفقا لوكالة "الأناضول"
فإن القيادة العامة لقوات الدرك التركي، تشرف بشكل دوري، على تدريبات خاصة للكلاب في قيادة وحدة تدريب الكلاب التابعة لقوات الدرك، حتى تتمكن من المشاركة في عمليات الدرك داخل وخارج البلاد.
وعادة ما تشارك كلاب قوات الدرك التركي
في دورات تدريبية في مجالات البحث والإنقاذ والتعقب، والدوريات، والبحث عن المخدرات، والاستطلاع، والمشاركة في اكتشاف الحرائق وإخمادها، وغيرها من عمليات الدرك المختلفة.
ولكن هذه المرة تشارك الكلاب في عمليات تدريب تستخدم فيها طائرات الهليكوبتر، لزيادة خبراتها في مجالات الصعود والنزول من طائرات الهليكوبتر، وعمليات الإخلاء من الطائرات.
وقال مدير المركز العقيد الياس أويسال، إن الكلاب المشاركة خضعت في المركز لدورات تدريبية مختلفة برفقة "الأفراد المستخدمين" منذ كانت جراءً.