ترامب عن قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض: "اختراق" وانتصار للحياة
06:12 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 26.06.2022)
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
© AFP 2022 / SETH HERALD
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، وذلك في أحدث تجمع لأنصاره ومؤيديه مساء أمس السبت.
وعبر ترامب عن تأييده للقرار قائلا لمتابعيه في ولاية إلينوي الأمريكية إن "المحكمة العليا أهدت انتصارا للدستور، وانتصارا لسيادة القانون، وقبل كل شيء انتصارا للحياة".
وتابع: "هذا الاختراق هو استجابة لصلوات الملايين من الناس، واستمرت هذه الصلوات لعقود، فمنذ عقود وهم يصلون، والآن تمت الاستجابة لهذه الصلوات لأجيال الأمريكين في حركة "حق الحياة".
كما وجه الرئيس الأمريكي السابق شكره للمحافظين الدستوريين على "حبهم وإخلاصهم وتضحياتهم، والتي تمت مكافأتها أخيرا".
وأضاف ترامب مشددا: "نحن نؤمن بأن كل طفل يولد ولم يولد بعد ثمين، هو هدية مقدسة من الله".
Donald Trump: "Yesterday, the court handed down a victory for the Constitution, a victory for the rule of law and above all a victory for life."— Newsmax (@newsmax) June 26, 2022
MORE: https://t.co/dLZwF6DICF#SaveAmerica #TrumpRally pic.twitter.com/Idc7QBZqnW
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة الماضي، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
وفي 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.