https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تأمل-عقد-اجتماع-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-حول-صادرات-الحبوب-بأقرب-وقت---1064261418.html

تركيا تأمل عقد اجتماع مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حول صادرات الحبوب بأقرب وقت

تركيا تأمل عقد اجتماع مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حول صادرات الحبوب بأقرب وقت

عبّرت تركيا عن رغبتها بعقد اجتماع رباعي مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسهيل نقل صادرات الحبوب من البلدين في أقرب وقت، فيما تتأثر الإمدادات العالمية... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T20:32+0000

2022-06-26T20:32+0000

2022-06-26T20:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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أنطاكيا - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، اليوم الأحد: "نواصل مباحثاتنا مع روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب عبر ممر آمن، ونريد عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "سيتم عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في حال توصلت روسيا وأوكرانيا لتفاهم".وبيّن أن "روسيا تريد تصدير حبوبها، وألا تواجه سفنها أي مشكلة في المياه الدولية، أما أوكرانيا فهي لا تريد إزالة الألغام من منطقة ميناء أوديسا خوفا من السيطرة عليها من قبل روسيا، واقترحت فتح ثلاثة ممرات آمنة".وكشف أن "السفن المحملة بالحبوب ستعبر من المضائق التركية (في حالة التوصل لاتفاق)"، مضيفا أن "ثمة ما يقارب 23 سفينة محملة بالحبوب، وجزء منها سيأتي إلى تركيا لتلبية حاجتها".وحول أزمة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال المتحدث: "سيتم عقد قمة رباعية بين زعماء تركيا والسويد وفنلندا وأمين عام الناتو، يوم الثلاثاء، في مدريد، لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف"، مبينا أن "غدا، الاثنين، ستعقد الجولة الثالثة بين ممثلين تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل".

https://arabic.sputniknews.com/20220626/متحدث-الرئاسة-التركية-يقول-إن-أنقرة-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1064255591.html

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العالم