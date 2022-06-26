https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تأمل-عقد-اجتماع-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-حول-صادرات-الحبوب-بأقرب-وقت---1064261418.html
تركيا تأمل عقد اجتماع مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حول صادرات الحبوب بأقرب وقت
تركيا تأمل عقد اجتماع مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حول صادرات الحبوب بأقرب وقت
عبّرت تركيا عن رغبتها بعقد اجتماع رباعي مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسهيل نقل صادرات الحبوب من البلدين في أقرب وقت، فيما تتأثر الإمدادات العالمية... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:32+0000
2022-06-26T20:32+0000
2022-06-26T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، اليوم الأحد: "نواصل مباحثاتنا مع روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب عبر ممر آمن، ونريد عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "سيتم عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في حال توصلت روسيا وأوكرانيا لتفاهم".وبيّن أن "روسيا تريد تصدير حبوبها، وألا تواجه سفنها أي مشكلة في المياه الدولية، أما أوكرانيا فهي لا تريد إزالة الألغام من منطقة ميناء أوديسا خوفا من السيطرة عليها من قبل روسيا، واقترحت فتح ثلاثة ممرات آمنة".وكشف أن "السفن المحملة بالحبوب ستعبر من المضائق التركية (في حالة التوصل لاتفاق)"، مضيفا أن "ثمة ما يقارب 23 سفينة محملة بالحبوب، وجزء منها سيأتي إلى تركيا لتلبية حاجتها".وحول أزمة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال المتحدث: "سيتم عقد قمة رباعية بين زعماء تركيا والسويد وفنلندا وأمين عام الناتو، يوم الثلاثاء، في مدريد، لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف"، مبينا أن "غدا، الاثنين، ستعقد الجولة الثالثة بين ممثلين تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/متحدث-الرئاسة-التركية-يقول-إن-أنقرة-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1064255591.html
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العالم
تركيا تأمل عقد اجتماع مع روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حول صادرات الحبوب بأقرب وقت
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عبّرت تركيا عن رغبتها بعقد اجتماع رباعي مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسهيل نقل صادرات الحبوب من البلدين في أقرب وقت، فيما تتأثر الإمدادات العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، اليوم الأحد: "نواصل مباحثاتنا مع روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب عبر ممر آمن، ونريد عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "سيتم عقد الاجتماع الرباعي في إسطنبول في حال توصلت روسيا وأوكرانيا لتفاهم".
ولفت إلى أن "تحديد الممر الآمن لتصدير الحبوب وبدء السفن بنقله قد يستغرق ما بين 3 إلى 4 أسابيع"، وتابع أن "ثمة نحو 40 مليون طن من الحبوب الروسية والأوكرانية والجميع يريد تصديرها".
وبيّن أن "روسيا تريد تصدير حبوبها، وألا تواجه سفنها أي مشكلة في المياه الدولية، أما أوكرانيا فهي لا تريد إزالة الألغام من منطقة ميناء أوديسا خوفا من السيطرة عليها من قبل روسيا، واقترحت فتح ثلاثة ممرات آمنة".
وكشف أن "السفن المحملة بالحبوب ستعبر من المضائق التركية (في حالة التوصل لاتفاق)"، مضيفا أن "ثمة ما يقارب 23 سفينة محملة بالحبوب، وجزء منها سيأتي إلى تركيا لتلبية حاجتها".
وحول أزمة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال المتحدث
: "سيتم عقد قمة رباعية بين زعماء تركيا والسويد وفنلندا وأمين عام الناتو، يوم الثلاثاء، في مدريد، لبحث انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف"، مبينا أن "غدا، الاثنين، ستعقد الجولة الثالثة بين ممثلين تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل".