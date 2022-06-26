https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تعلن-الشروع-في-تصنيع-غواصة-محلية--1064225080.html
تركيا تعلن الشروع في تصنيع غواصة محلية
تركيا تعلن الشروع في تصنيع غواصة محلية
أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، انطلاق عملية تصنيع الغواصة المحلية "STM500" قريبا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:59+0000
2022-06-26T11:59+0000
2022-06-26T11:59+0000
غواصة
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات لرئيس الهيئة إسماعيل دمير، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال دمير إن عملية التصنيع ستنطلق من خلال الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط.وأوضح أن الغواصة التي تصمم بإمكانات محلية بشكل كامل، من قبل مهندسين أتراك، سيتم تزويدها بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.ولفت رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إلى أن الغواصة سيكون بمقدورها القيام بالمهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.وبين أنها ستكون مزودة بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات مثل الاستطلاع، وعمليات القوات الخاصة، وحرب الغواصات.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-تحتفل-بمرور-68-عاما-على-امتلاك-أول-غواصة-حربية-1063861592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
غواصة, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن الشروع في تصنيع غواصة محلية
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أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، انطلاق عملية تصنيع الغواصة المحلية "STM500" قريبا.
جاء هذا في تصريحات لرئيس الهيئة إسماعيل دمير، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال دمير إن عملية التصنيع ستنطلق من خلال الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط.
وأوضح أن الغواصة التي تصمم بإمكانات محلية بشكل كامل، من قبل مهندسين أتراك، سيتم تزويدها بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.
ولفت رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إلى أن الغواصة سيكون بمقدورها القيام بالمهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.
وبين أنها ستكون مزودة بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات مثل الاستطلاع، وعمليات القوات الخاصة، وحرب الغواصات.