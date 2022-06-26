https://arabic.sputniknews.com/20220626/تساقط-الشعر-هل-يمكن-إلقاء-اللوم-على-مشروبك-الصباحي؟-1064255028.html
تساقط الشعر... هل يمكن إلقاء اللوم على مشروبك الصباحي؟
تساقط الشعر... هل يمكن إلقاء اللوم على مشروبك الصباحي؟
إن بدء يوم الإجازة بفنجان من الشاي يكاد يكون من الطقوس المقدسة بالنسبة للبعض. يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في المشروب الساخن الناس على الشعور بالاستعداد... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:07+0000
2022-06-26T19:07+0000
2022-06-26T19:07+0000
منوعات
الصحة
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في حديثها إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية أوضحت الدكتورة سارة كايات أن الشاي الأسود يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الحديد بسبب مادة "التانين" هذا يزيد من خطر نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.يحتوي الشاي على نحو 11 في المئة من التانين، مقارنة بنسبة 4.6 في المئة الموجودة في القهوة.والتانين عبارة عن مجموعة من الجزيئات الحيوية توجد أيضا في خشب الأشجار واللحاء وأوراق النبات.وأوصت كايات بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين معين لمكافحة ذلك.وقالت: "بالمقابل، الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد في امتصاص الحديد".كما أوضحت أن فقدان ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميا أمر معتاد - لكن التوتر يمكن أن يزيد من ذلك.وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد.وجدت تجربة أجراها المركز الطبي بجامعة كانساس في الولايات المتحدة في عام 1983 أن كوبا واحدا من القهوة مع وجبة هامبورغر قلل من امتصاص الحديد بنسبة 39%.وبنفس الوجبة، قلل شرب الشاي من امتصاص الحديد بنسبة 64%.وكشفت أنه كلما زادت قوة فنجان الشاي أو القهوة، قل امتصاص الحديد.وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) تشمل العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابا بنقص الحديد: التعب وقلة الطاقةـ ضيق في التنفس، دقات قلب ملحوظة (خفقان القلب)، شحوب الجلد.إذا كان لديك نقص في الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.يمكن أن يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غير المعالج أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى – كون نقص الحديد يؤثر على جهاز المناعة.كما يمكن أن يسبب ذلك زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين - مثل سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرع القلب) أو قصور القلب، أو زيادة خطر حدوث مضاعفات قبل الولادة وبعدها لدى النساء.تشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، واللحوم، والفاصولياء، والعدس، والحبوب المدعمة، والفواكه المجففة.
https://arabic.sputniknews.com/20210824/8-أطعمة-تقدم-أعلى-معدل-من-الحديد-خلافا-لغيرها-1049924313.html
https://arabic.sputniknews.com/20211008/ما-هي-علامات-نقص-الحديد-في-الجسم؟-1050379989.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/أمر-مدهش-هذا-ما-تفعله-3-أكواب-من-الشاي-يوميا-بالجسم-1054739281.html
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منوعات, الصحة
تساقط الشعر... هل يمكن إلقاء اللوم على مشروبك الصباحي؟
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إن بدء يوم الإجازة بفنجان من الشاي يكاد يكون من الطقوس المقدسة بالنسبة للبعض. يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في المشروب الساخن الناس على الشعور بالاستعداد للمهام المقبلة، في حين أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي لها أيضا فوائد صحية. لكن الطبيب حذر من أنه قد يكون له تأثير سلبي على شعرك.
في حديثها إلى صحيفة "ذا صن
" البريطانية أوضحت الدكتورة سارة كايات أن الشاي الأسود يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الحديد بسبب مادة "التانين" هذا يزيد من خطر نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.
يحتوي الشاي
على نحو 11 في المئة من التانين، مقارنة بنسبة 4.6 في المئة الموجودة في القهوة.
والتانين عبارة عن مجموعة من الجزيئات الحيوية توجد أيضا في خشب الأشجار واللحاء وأوراق النبات.
وأوصت كايات بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين معين لمكافحة ذلك.
وقالت: "بالمقابل، الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد في امتصاص الحديد".
كما أوضحت أن فقدان ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميا أمر معتاد - لكن التوتر يمكن أن يزيد من ذلك.
وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد
.
وجدت تجربة أجراها المركز الطبي بجامعة كانساس في الولايات المتحدة في عام 1983 أن كوبا واحدا من القهوة مع وجبة هامبورغر قلل من امتصاص الحديد بنسبة 39%.
وبنفس الوجبة، قلل شرب الشاي من امتصاص الحديد بنسبة 64%.
وكشفت أنه كلما زادت قوة فنجان الشاي أو القهوة، قل امتصاص الحديد.
وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) تشمل العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابا بنقص الحديد: التعب وقلة الطاقةـ ضيق في التنفس، دقات قلب ملحوظة (خفقان القلب)، شحوب الجلد.
إذا كان لديك نقص في الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم
يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
29 ديسمبر 2021, 14:27 GMT
يمكن أن يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غير المعالج أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى – كون نقص الحديد يؤثر على جهاز المناعة.
كما يمكن أن يسبب ذلك زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين - مثل سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرع القلب) أو قصور القلب، أو زيادة خطر حدوث مضاعفات قبل الولادة وبعدها لدى النساء.
تشمل الأطعمة الغنية بالحديد
الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، واللحوم، والفاصولياء، والعدس، والحبوب المدعمة، والفواكه المجففة.