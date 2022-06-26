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https://arabic.sputniknews.com/20220626/تقارير-رونالدو-يبلغ-بيكهام-رده-بشأن-الانتقال-إلى-الدوري-الأمريكي-1064266380.html
تقارير: رونالدو يبلغ بيكهام رده بشأن الانتقال إلى الدوري الأمريكي
تقارير: رونالدو يبلغ بيكهام رده بشأن الانتقال إلى الدوري الأمريكي
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبلغ ديفيد بيكهام نجم إنجلترا السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي رده بشأن... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T22:53+0000
2022-06-26T22:53+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ويرتبط رونالدو بعقد حتى نهاية الموسم المقبل مع مانشستر يونايتد، لكن سياسة أولد ترافورد في التعاقدات هذا الصيف لا تعجب صاروخ ماديرا.وأبدت أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ اهتماما بضم رونالدو، لكن يبدو أن صاحب الـ 37 عاما مازال مهتما بالبقاء في مانشستر يونايتد.وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا من إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام.وكان رونالدو قد صرح في وقتٍ سابق بأنه سعيد في مانشستر يونايتد، ومتحمس لقدوم المدرب إيريك تين هاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/وكيل-رونالدو-يجتمع-بمالك-نادي-تشيلسي-1064211799.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

تقارير: رونالدو يبلغ بيكهام رده بشأن الانتقال إلى الدوري الأمريكي

22:53 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبلغ ديفيد بيكهام نجم إنجلترا السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي رده بشأن انتقاله إلى الدوري الأمريكي.
ويرتبط رونالدو بعقد حتى نهاية الموسم المقبل مع مانشستر يونايتد، لكن سياسة أولد ترافورد في التعاقدات هذا الصيف لا تعجب صاروخ ماديرا.
وأبدت أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ اهتماما بضم رونالدو، لكن يبدو أن صاحب الـ 37 عاما مازال مهتما بالبقاء في مانشستر يونايتد.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
وكيل رونالدو يجتمع بمالك نادي تشيلسي
أمس, 21:45 GMT
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا من إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام.
وكان رونالدو قد صرح في وقتٍ سابق بأنه سعيد في مانشستر يونايتد، ومتحمس لقدوم المدرب إيريك تين هاج.
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