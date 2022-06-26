https://arabic.sputniknews.com/20220626/جونسون-أوكرانيا-في-موقف-عصيب--1064248419.html

جونسون: أوكرانيا في "موقف عصيب"

جونسون: أوكرانيا في "موقف عصيب"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مباحثات مع نظيره الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن أوكرانيا "في موقف عصيب"، داعيًا إلى... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T17:23+0000

2022-06-26T17:23+0000

2022-06-26T17:23+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن جونسون أكد خلال مباحثاته مع ترودو أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميعًا. أوكرانيا في موقف عصيب ونحن بحاجة إلى قلب ميزان الحرب لصالحها، وهذا يعني تزويدها بالقدرات الدفاعية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها لصد التقدم الروسي".وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها إلى أن "الحظر سيدخل حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً، ولن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا".وفي سياق متصل، أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز قبيل عقد قمة مجموعة السبع اليوم بألمانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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العالم