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https://arabic.sputniknews.com/20220626/جونسون-أوكرانيا-في-موقف-عصيب--1064248419.html
جونسون: أوكرانيا في "موقف عصيب"
جونسون: أوكرانيا في "موقف عصيب"
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مباحثات مع نظيره الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن أوكرانيا "في موقف عصيب"، داعيًا إلى... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:23+0000
2022-06-26T17:23+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن جونسون أكد خلال مباحثاته مع ترودو أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميعًا. أوكرانيا في موقف عصيب ونحن بحاجة إلى قلب ميزان الحرب لصالحها، وهذا يعني تزويدها بالقدرات الدفاعية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها لصد التقدم الروسي".وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها إلى أن "الحظر سيدخل حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً، ولن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا".وفي سياق متصل، أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز قبيل عقد قمة مجموعة السبع اليوم بألمانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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العالم

جونسون: أوكرانيا في "موقف عصيب"

17:23 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مباحثات مع نظيره الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن أوكرانيا "في موقف عصيب"، داعيًا إلى تزويدها بالقدرات الدفاعية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن جونسون أكد خلال مباحثاته مع ترودو أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميعًا. أوكرانيا في موقف عصيب ونحن بحاجة إلى قلب ميزان الحرب لصالحها، وهذا يعني تزويدها بالقدرات الدفاعية والتدريب والمعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها لصد التقدم الروسي".

وكانت بريطانيا قد أعلنت اتفاقها اليوم مع الولايات المتحدة واليابان وكندا على حظر واردات الذهب الروسي، وذلك في إطار العقوبات المتتالية التي يفرضها الغرب للضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقا لبيان من الحكومة البريطانية.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها إلى أن "الحظر سيدخل حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً، ولن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا".
وفي سياق متصل، أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول بالبيت الأبيض عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز قبيل عقد قمة مجموعة السبع اليوم بألمانيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس (جو) بايدن والمستشار (الألماني أولاف) شولتز لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.. أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".

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12:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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