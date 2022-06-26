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https://arabic.sputniknews.com/20220626/حريق-في-منشأة-لوجستية-في-حيفا-تحوي-مواد-خطيرة-والشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-1064224276.html
حريق في منشأة لوجستية في حيفا تحوي مواد خطيرة... والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا
حريق في منشأة لوجستية في حيفا تحوي مواد خطيرة... والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا
نشب حريق كبير في منشأة لوجستية بمدينة حيفا الإسرائيلية تحوي مواد خطيرة، تقع بالقرب من مبان سكنية، فجر اليوم الأحد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:29+0000
2022-06-26T11:29+0000
أخبار العالم العربي
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حريقا ضخما اندلع في منشأة لوجستية تقع بالقرب من مبان سكنية في مدينة حيفا تحوي مواد خطيرة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حتى الآن.وأكدت أن أطقم المطافئ ونجمة داود الإسرائيلية عملوا لأكثر من ست ساعات متواصلة بهدف إطفاء الحريق الضخم، في ظل وجود منازل قريبة من الحريق، وهو ما آخر من عملية الإطفاء، في وقت جرى إنقاذ بعض الأشخاص كانوا بالقرب من الحريق نفسه.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة قررت فتح تحقيق عاجل في واقعة الحريق، خاصة وأنه مستودع أو منشآة لوجستية في قلب مدينة حيفا، مشيرة إلى أن رجال المطافئ أوشكوا على الانتهاء من إطفاء الحريق الكبير.وأشارت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الست ساعات الماضية عكف رجال المطافئ على إجلاء السكان من المنازل والمباني القريبة من الحريق، خاصة مع توالي سماع انفجارات، خاصة وأن المنشآة تحتوي على مواد خطيرة، لم يكشف عن ماهيتها بعد.
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أخبار العالم العربي, إسرائيل

حريق في منشأة لوجستية في حيفا تحوي مواد خطيرة... والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا

11:29 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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نشب حريق كبير في منشأة لوجستية بمدينة حيفا الإسرائيلية تحوي مواد خطيرة، تقع بالقرب من مبان سكنية، فجر اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حريقا ضخما اندلع في منشأة لوجستية تقع بالقرب من مبان سكنية في مدينة حيفا تحوي مواد خطيرة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حتى الآن.
وأكدت أن أطقم المطافئ ونجمة داود الإسرائيلية عملوا لأكثر من ست ساعات متواصلة بهدف إطفاء الحريق الضخم، في ظل وجود منازل قريبة من الحريق، وهو ما آخر من عملية الإطفاء، في وقت جرى إنقاذ بعض الأشخاص كانوا بالقرب من الحريق نفسه.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة قررت فتح تحقيق عاجل في واقعة الحريق، خاصة وأنه مستودع أو منشآة لوجستية في قلب مدينة حيفا، مشيرة إلى أن رجال المطافئ أوشكوا على الانتهاء من إطفاء الحريق الكبير.
وأشارت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني إلى أنه خلال الست ساعات الماضية عكف رجال المطافئ على إجلاء السكان من المنازل والمباني القريبة من الحريق، خاصة مع توالي سماع انفجارات، خاصة وأن المنشآة تحتوي على مواد خطيرة، لم يكشف عن ماهيتها بعد.
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