https://arabic.sputniknews.com/20220626/حزب-الله-يعلق-على-أنباء-وجود-تقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-ويحذر-تل-أبيب-من-المفاجآت-1064246294.html
"حزب الله" يعلق على أنباء وجود تقارب بين السعودية وإسرائيل ويحذر تل أبيب من "المفاجآت"
"حزب الله" يعلق على أنباء وجود تقارب بين السعودية وإسرائيل ويحذر تل أبيب من "المفاجآت"
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "التهديدات الإسرائيلية لن تنفع أمام مفاجآت الحزب". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:50+0000
2022-06-26T16:50+0000
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وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، في كلمة له، إن "التهديدات الإسرائيلية هي للاستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تغير من واقع قوة الموقف اللبناني المرتكز على قوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة".وتطرق نبيل قاووق ،إلى الأنباء حول إمكانية وجود تقارب سعودي إسرائيلي، معتبرا أن ذلك "تهديداً مباشرا وطعنة بظهر لبنان وسوريا وفلسطين".وكان "حزب الله" اللبناني، حذر مؤخرا من أن "التقارب بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني الموقت يشكل تهديدا مباشرا للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوب المنطقة".وقال عضو اللجنة المركزية لـ"حزب الله"، نبيل قاووق، في كلمة له، إن "القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصادياً ومالياً بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية"، مشددا على "ضرورة أن لا يكون إنقاذ لبنان بالمزايدات وحفلات الاستعراض ولا باسترضاء أمريكا".وأضاف: "العقبة الكبرى أمام المعالجة، هي عقدة استرضاء أمريكا، والأزمة طالت وتعمّقت بسبب الرضوخ للإرادة الأمريكية"، مؤكدا أن "الاستمرار في سياسة استجداء واسترضاء أمريكا له نتيجة واحدة، هي تعجيل الانهيار".وكانت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، كشفت عما وصفته بـ "العمل الجاري" مع السعودية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميخائيلي لإذاعة "ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وقالت الوزيرة: "العمل جار مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بـ (تحليق) الرحلات الجوية (الإسرائيلية) فوق أراضيها التي يمكن أن تقصر أوقات الرحلات، كجزء من عملية التطبيع".وأضافت ميخائيلي: "أي أخبار جميلة هذه، أليس كذلك؟"، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تتوقع النتائج في الوقت الحالي وقالت: "لكن هذا عمل يتم إنجازه".وتابعت: "أنا، التي تؤمن بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تسوية إقليمية، أحاول استخدام وسائل النقل، وهي أداة مهمة للغاية لتعزيز هذه العلاقات، للقيام بذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/حزب-الله-التهديدات-الإسرائيلية-حرب-كلامية-لا-تخيفنا-1064243643.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم
"حزب الله" يعلق على أنباء وجود تقارب بين السعودية وإسرائيل ويحذر تل أبيب من "المفاجآت"
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "التهديدات الإسرائيلية لن تنفع أمام مفاجآت الحزب".
وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، في كلمة له
، إن "التهديدات الإسرائيلية هي للاستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تغير من واقع قوة الموقف اللبناني المرتكز على قوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة".
وتطرق نبيل قاووق ،إلى الأنباء حول إمكانية وجود تقارب سعودي إسرائيلي، معتبرا أن ذلك "تهديداً مباشرا وطعنة بظهر لبنان وسوريا وفلسطين".
وختم بالقول إن "لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارِقة وإنما للعروبة الأصيلة الوفيّة للأمة وفلسطين".
وكان "حزب الله" اللبناني، حذر مؤخرا من أن "التقارب بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني الموقت يشكل تهديدا مباشرا للبنان وفلسطين وسوريا
ولكل شعوب المنطقة".
وقال عضو اللجنة المركزية لـ"حزب الله"، نبيل قاووق، في كلمة له
، إن "القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصادياً ومالياً بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية"، مشددا على "ضرورة أن لا يكون إنقاذ لبنان بالمزايدات وحفلات الاستعراض ولا باسترضاء أمريكا".
وأضاف: "العقبة الكبرى أمام المعالجة، هي عقدة استرضاء أمريكا، والأزمة طالت وتعمّقت بسبب الرضوخ للإرادة الأمريكية"، مؤكدا أن "الاستمرار في سياسة استجداء واسترضاء أمريكا له نتيجة واحدة، هي تعجيل الانهيار".
وتابع: "نؤكد مجدداً التعاون مع كل أصحاب الإرادات الوطنية وكل غيور على مصلحة البلد، ونريد حكومة تتحمّل المسؤولية دون أن ترتهن للموقف الأمريكي والسعودي المعادي".
وكانت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، كشفت عما وصفته بـ "العمل الجاري" مع السعودية
نحو تطبيع العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميخائيلي لإذاعة "ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية
.
وقالت الوزيرة: "العمل جار مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بـ (تحليق) الرحلات الجوية (الإسرائيلية) فوق أراضيها التي يمكن أن تقصر أوقات الرحلات، كجزء من عملية التطبيع".
وأضافت ميخائيلي: "أي أخبار جميلة هذه، أليس كذلك؟"، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تتوقع النتائج في الوقت الحالي وقالت: "لكن هذا عمل يتم إنجازه".
وتابعت: "أنا، التي تؤمن بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تسوية إقليمية، أحاول استخدام وسائل النقل، وهي أداة مهمة للغاية لتعزيز هذه العلاقات، للقيام بذلك".