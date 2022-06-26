خالد بن سلمان يلتقي مع قائد الجيش الباكستاني
15:08 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 26.06.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
عقد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اجتماعا مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.
جاء ذلك خلال زيارة جاويد باجوا للمملكة، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونشر ابن سلمان صورة على صفحته الشخصية على "تويتر" ترصد جانبا من اللقاء.
سعدتُ بلقاء معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، بحثنا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين بلدينا الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة وباكستان، كما ناقشنا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/hJJvzt8OA9— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 26, 2022
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه سعيد بلقاء قائد الجيش الباكستاني لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.
18 يونيو, 19:37 GMT
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار ما يمتلكه البلدان من علاقات تاريخية وثيقة بين المملكة وباكستان.