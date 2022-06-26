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خالد بن سلمان يلتقي مع قائد الجيش الباكستاني
خالد بن سلمان يلتقي مع قائد الجيش الباكستاني
عقد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اجتماعا مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال زيارة جاويد باجوا للمملكة، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ونشر ابن سلمان صورة على صفحته الشخصية على "تويتر" ترصد جانبا من اللقاء.وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه سعيد بلقاء قائد الجيش الباكستاني لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار ما يمتلكه البلدان من علاقات تاريخية وثيقة بين المملكة وباكستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/خالد-بن-سلمان-يودع-وزير-الدفاع-الماليزي-1063832946.html
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العالم العربي, السعودية

خالد بن سلمان يلتقي مع قائد الجيش الباكستاني

15:08 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 26.06.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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عقد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، اجتماعا مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.
جاء ذلك خلال زيارة جاويد باجوا للمملكة، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ونشر ابن سلمان صورة على صفحته الشخصية على "تويتر" ترصد جانبا من اللقاء.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه سعيد بلقاء قائد الجيش الباكستاني لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
خالد بن سلمان يودع وزير الدفاع الماليزي
18 يونيو, 19:37 GMT
كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار ما يمتلكه البلدان من علاقات تاريخية وثيقة بين المملكة وباكستان.
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