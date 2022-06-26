https://arabic.sputniknews.com/20220626/خبيرعسكري-العملية-العسكرية-الروسية-قريبة-من-تحقيق-الأهداف--1064226399.html
خبيرعسكري: العملية العسكرية الروسية قريبة من تحقيق الأهداف
خبيرعسكري: العملية العسكرية الروسية قريبة من تحقيق الأهداف
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قصف تركي على سنجار ومخاوف من اجتياح للمنطقة، البنتاغون بصدد... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:14+0000
2022-06-26T12:14+0000
2022-06-26T12:14+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :"العملية العسكرية الروسية قريبة من تحقيق الأهداف"
خبيرعسكري :"العملية العسكرية الروسية قريبة من تحقيق الأهداف"
نشرت صحيفة "تايمز" الأمريكية تقريرًا تكشف فيه عن تحقيق القوات الروسية مكاسبًا في الشرق ما يجعل كييف أمام خيار صعب، وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأوكرانية تحاول صد التقدم الروسي في إقليم لوغانسك، مع اقتراب سيطرة موسكو على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك الرئيسيتين، اللتين قاومتا التقدم الروسي على مدار الأسابيع الماضية.هذا التقدم يترك القادة الأوكرانيين أمام خيار صعب وهو: إما البقاء والقتال، والمخاطرة بخطوط الإمداد المقطوعة وتطويق الآلاف من المدافعين، أو الانسحاب والتنازل عن آخر المراكز الحضرية الكبرى، بحسب الصحيفة الأمريكية.فيما تستمر العملية العسكرية الروسية بتحقيق أهدافها التي خططت لها منذ انطلاقها حتى اللحظة، وعن مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي تستمر منذ أكثر من أربعة شهور، قال الخبيرالعسكري اللواء رضا شريقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري: العملية العسكرية الروسية قريبة من تحقيق الأهداف
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قصف تركي على سنجار ومخاوف من اجتياح للمنطقة، البنتاغون بصدد إنتاج صهريج طائر يشحن الدرونات بالليزر.
نشرت صحيفة "تايمز" الأمريكية تقريرًا تكشف فيه عن تحقيق القوات الروسية مكاسبًا في الشرق ما يجعل كييف أمام خيار صعب، وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأوكرانية تحاول صد التقدم الروسي في إقليم لوغانسك، مع اقتراب سيطرة موسكو على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك الرئيسيتين، اللتين قاومتا التقدم الروسي على مدار الأسابيع الماضية.
هذا التقدم يترك القادة الأوكرانيين أمام خيار صعب وهو: إما البقاء والقتال، والمخاطرة بخطوط الإمداد المقطوعة وتطويق الآلاف من المدافعين، أو الانسحاب والتنازل عن آخر المراكز الحضرية الكبرى، بحسب الصحيفة الأمريكية.
فيما تستمر العملية العسكرية الروسية بتحقيق أهدافها التي خططت لها منذ انطلاقها حتى اللحظة، وعن مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي تستمر منذ أكثر من أربعة شهور، قال الخبيرالعسكري اللواء رضا شريقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:
إن الجيش الروسي بات قريبا جدا من تحقيق الأهداف التي أرادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كان االهدف الأول للعملية هو تحييد موقف أوكرانيا وجعل المناطق التي أرادها الشعب الروسي أن تكون جزء مستقلا في أوكرانيا كشعب مستقل له صفته الوطنية والقومية، وهذا الشيء تحقق في دونباس والجمهوريتين الشعبيتين