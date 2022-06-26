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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/خبير-الانتصارات-العسكرية-الروسية-تعني-إحكام-الحصار-حول-أوكرانيا-1064232478.html
خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا
خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، إن الانتصارات العسكرية الروسية، خصوصا بعد السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وبعض المناطق المحورية في... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:06+0000
2022-06-26T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف الشريفي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن مدينة سيفيرودونيتسك كانت بمثابة خاصرة رخوة، معتبرا أن السيطرة عليها سيؤدي إلى تعزيز الخط الدفاعي الحدودي لروسيا، فضلا عن تأمين إطلالة بحرية ضامنة لمتنفس روسي بعيدا عن الضغط الأوروبي.وأشار إلى أن لذلك مردودًا اقتصاديا وعسكريا وأمنيًا مما يؤمن مخاوف صانع القرار الروسي.وأوضح الشريفي أن بتلك الانتصارات تم إحكام الحصار حول أوكرانيا، مما يعني أن الرقعة الجغرافية المتبقية لن تشكل قلقًا أمام القوات الروسية.وأكد أنه بات واضحا أن المعادلة تميل بشكل واضح ناحية الجانب الروسي.وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/قديروف-يعلن-تحرير-800-مدني-وإخراجهم-من-مصنع-آزوت-في-سيفيرودونيتسك-فيديو-1064187287.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا

13:06 GMT 26.06.2022
© AFP 2022بوتين و شويغو
بوتين و شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، إن الانتصارات العسكرية الروسية، خصوصا بعد السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وبعض المناطق المحورية في دونباس، تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا.
وأضاف الشريفي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن مدينة سيفيرودونيتسك كانت بمثابة خاصرة رخوة، معتبرا أن السيطرة عليها سيؤدي إلى تعزيز الخط الدفاعي الحدودي لروسيا، فضلا عن تأمين إطلالة بحرية ضامنة لمتنفس روسي بعيدا عن الضغط الأوروبي.
وأشار إلى أن لذلك مردودًا اقتصاديا وعسكريا وأمنيًا مما يؤمن مخاوف صانع القرار الروسي.
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف يعلن تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك... فيديو
أمس, 11:32 GMT
وأوضح الشريفي أن بتلك الانتصارات تم إحكام الحصار حول أوكرانيا، مما يعني أن الرقعة الجغرافية المتبقية لن تشكل قلقًا أمام القوات الروسية.
وأكد أنه بات واضحا أن المعادلة تميل بشكل واضح ناحية الجانب الروسي.
وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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