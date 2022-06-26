https://arabic.sputniknews.com/20220626/خبير-الانتصارات-العسكرية-الروسية-تعني-إحكام-الحصار-حول-أوكرانيا-1064232478.html
خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا
خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، إن الانتصارات العسكرية الروسية، خصوصا بعد السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وبعض المناطق المحورية في... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:06+0000
2022-06-26T13:06+0000
2022-06-26T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101398/00/1013980018_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0faf94097e85da5aa5f98d4c15680aee.jpg
وأضاف الشريفي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن مدينة سيفيرودونيتسك كانت بمثابة خاصرة رخوة، معتبرا أن السيطرة عليها سيؤدي إلى تعزيز الخط الدفاعي الحدودي لروسيا، فضلا عن تأمين إطلالة بحرية ضامنة لمتنفس روسي بعيدا عن الضغط الأوروبي.وأشار إلى أن لذلك مردودًا اقتصاديا وعسكريا وأمنيًا مما يؤمن مخاوف صانع القرار الروسي.وأوضح الشريفي أن بتلك الانتصارات تم إحكام الحصار حول أوكرانيا، مما يعني أن الرقعة الجغرافية المتبقية لن تشكل قلقًا أمام القوات الروسية.وأكد أنه بات واضحا أن المعادلة تميل بشكل واضح ناحية الجانب الروسي.وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/قديروف-يعلن-تحرير-800-مدني-وإخراجهم-من-مصنع-آزوت-في-سيفيرودونيتسك-فيديو-1064187287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101398/00/1013980018_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c66169bc385af2d2a4569c4dbab85ff6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: الانتصارات العسكرية الروسية تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا
تابعنا عبر
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، إن الانتصارات العسكرية الروسية، خصوصا بعد السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وبعض المناطق المحورية في دونباس، تعني إحكام الحصار حول أوكرانيا.
وأضاف الشريفي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن مدينة سيفيرودونيتسك كانت بمثابة خاصرة رخوة، معتبرا أن السيطرة عليها سيؤدي إلى تعزيز الخط الدفاعي الحدودي لروسيا، فضلا عن تأمين إطلالة بحرية ضامنة لمتنفس روسي بعيدا عن الضغط الأوروبي.
وأشار إلى أن لذلك مردودًا اقتصاديا وعسكريا وأمنيًا مما يؤمن مخاوف صانع القرار الروسي.
وأوضح الشريفي أن بتلك الانتصارات تم إحكام الحصار حول أوكرانيا، مما يعني أن الرقعة الجغرافية المتبقية لن تشكل قلقًا أمام القوات الروسية.
وأكد أنه بات واضحا أن المعادلة تميل بشكل واضح ناحية الجانب الروسي.
وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.