https://arabic.sputniknews.com/20220626/ديانا-الشاعر-فارسة-فلسطينية-تتأهل-لنهائي-بطولة-العالم-للفروسية-1064219523.html
ديانا الشاعر... فارسة فلسطينية تتأهل لنهائي بطولة العالم للفروسية
ديانا الشاعر... فارسة فلسطينية تتأهل لنهائي بطولة العالم للفروسية
يثبت الشعب الفلسطيني مجددا أن الصعاب التي ما زال يتعرض لها عبر سنين طوال لن تثبط من عزيمته في تحقيق إنجازات تصل للعالمية في شتى المجالات. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:53+0000
2022-06-26T09:53+0000
2022-06-26T09:53+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب موقع "فلسطين أون لاين"، فقد حققت الفارسة الفلسطينية "ديانا الشاعر"، إنجازا فلسطينيا جديدا من خلال تأهلها إلى نهائي بطولة العالم للفروسية "الترويض – الدريساج"، التي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.وبهذا الإنجاز الجديد، تكون "الشاعر"، الفارسة العربية الأولى التي تصل إلى نهائي بطولة عالمية في فروسية الترويض.وجدير بالذكر أن "ديانا الشاعر" هي ابنة الكاتب والمحلل السياسي الفسطيني رامي الشاعر.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/فلسطين-تحقق-إنجازات-على-صعيد-الاتفاقيات-البيئية-الدولية-1064038584.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
ديانا الشاعر... فارسة فلسطينية تتأهل لنهائي بطولة العالم للفروسية
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يثبت الشعب الفلسطيني مجددا أن الصعاب التي ما زال يتعرض لها عبر سنين طوال لن تثبط من عزيمته في تحقيق إنجازات تصل للعالمية في شتى المجالات.
وبحسب موقع "فلسطين أون لاين
"، فقد حققت الفارسة الفلسطينية "ديانا الشاعر"، إنجازا فلسطينيا جديدا من خلال تأهلها إلى نهائي بطولة العالم للفروسية "الترويض – الدريساج"، التي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.
وبهذا الإنجاز الجديد، تكون "الشاعر"، الفارسة العربية الأولى التي تصل إلى نهائي بطولة عالمية في فروسية الترويض.
وجدير بالذكر أن "ديانا الشاعر" هي ابنة الكاتب والمحلل السياسي الفسطيني رامي الشاعر.