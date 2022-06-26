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"ذو الجناح".. إيران تختبر صاروخا لإطلاق أقمار صناعية... فيديو
"ذو الجناح".. إيران تختبر صاروخا لإطلاق أقمار صناعية... فيديو
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن إطلاق مركبة إطلاق أقمار صناعية من أجل تحقيق أهداف بحثية محددة مسبقا، على ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:21+0000
2022-06-26T15:21+0000
إيران
أخبار إيران
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ويأتي الإعلان عن إطلاق مركبة "ذو الجناح" بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن الصاروخ "ذو الجناح" يعمل من خلال 3 مراحل على وضع الأقمار الصناعية في مدار الأرض.وقال إن بإمكان هذا الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية أن ينافس أفضل الصواريخ من هذا النوع في العالم.وأوضح أنه ينطلق عبر مرحلتي الوقود الصلب والسائل بما يجعله قادرا على منافسة جيل الصواريخ الحديثة والمتطورة في العالم.جدير بالذكر أنه تم اختبار وتقييم "ذو الجناح" لأول مرة في فبراير/شباط 1999 بهدف تحقيق تقنية أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب في إيران، قبل أن يتم إطلاقه للمرة الأولى في فبراير2021، على ما نقلت وقتها وكالة "فارس".من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "تخشى الولايات المتحدة أن مثل هذه التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تستخدم أيضا لإطلاق رؤوس حربية نووية".
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إيران, أخبار إيران

"ذو الجناح".. إيران تختبر صاروخا لإطلاق أقمار صناعية... فيديو

15:21 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن إطلاق مركبة إطلاق أقمار صناعية من أجل تحقيق أهداف بحثية محددة مسبقا، على ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.
ويأتي الإعلان عن إطلاق مركبة "ذو الجناح" بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن الصاروخ "ذو الجناح" يعمل من خلال 3 مراحل على وضع الأقمار الصناعية في مدار الأرض.
وقال إن بإمكان هذا الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية أن ينافس أفضل الصواريخ من هذا النوع في العالم.
وأوضح أنه ينطلق عبر مرحلتي الوقود الصلب والسائل بما يجعله قادرا على منافسة جيل الصواريخ الحديثة والمتطورة في العالم.
جدير بالذكر أنه تم اختبار وتقييم "ذو الجناح" لأول مرة في فبراير/شباط 1999 بهدف تحقيق تقنية أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب في إيران، قبل أن يتم إطلاقه للمرة الأولى في فبراير2021، على ما نقلت وقتها وكالة "فارس".
من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "تخشى الولايات المتحدة أن مثل هذه التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تستخدم أيضا لإطلاق رؤوس حربية نووية".
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