https://arabic.sputniknews.com/20220626/رأيتم-ما-فعلوه-بأموال-روسيا-الرئيس-الصربي-ينصح-بإبقاء-أصول-الدول-داخل-أراضيها-1064246083.html
"رأيتم ما فعلوه بأموال روسيا"... الرئيس الصربي ينصح بإبقاء أصول الدول داخل أراضيها
"رأيتم ما فعلوه بأموال روسيا"... الرئيس الصربي ينصح بإبقاء أصول الدول داخل أراضيها
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن قضية روسيا، التي جمدت الدول الغربية ما قيمته نحو 300 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية كجزء من العقوبات،... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:43+0000
2022-06-26T16:43+0000
2022-06-26T16:43+0000
اقتصاد
صربيا
روسيا
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بلغراد- سبوتنيك. فرضت الدول الغربية جولات من العقوبات على روسيا، بما في ذلك تجميد أصولها الأجنبية، بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.قدّر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أنه جرى تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية أو ما تزيد قيمته على 300 مليار دولار.وقال فوتشيتش خلال افتتاح مطار رياضي بالقرب من مدينة كروسيفاتش: "اشترت صربيا ما يكفي من الذهب، ولا أعتقد أننا سنكون قادرين هذا العام على مواصلة عمليات الشراء الكبيرة، لكننا سنشتري شيئا على أي حال".وأضاف: "اتخذنا خطوة ذكية عندما أحضرنا ذهبنا من الخارج، لقد رأيتم ما فعلوه بالروس، كل الأموال التي كانت لديهم في الخارج - 300 مليار (دولار) - أُخذت في يوم واحد".وتابع: "لا ينبغي أن نقلق بشأن من سيفعل ماذا، وأين، ومن سيغضب، لقد قررنا وأعدنا ذهبنا إلى بلدنا، نحن نضعه تحت سيطرتنا، واحتياطيات الذهب والعملات آخذة في الازدياد".وفقا لبيانات البنك الوطني لصربيا، تمتلك البلاد 37.3 طنا من احتياطي الذهب بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، وقد أعيدت جميعها في عام 2021.
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اقتصاد, صربيا, روسيا
"رأيتم ما فعلوه بأموال روسيا"... الرئيس الصربي ينصح بإبقاء أصول الدول داخل أراضيها
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن قضية روسيا، التي جمدت الدول الغربية ما قيمته نحو 300 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية كجزء من العقوبات، تظهر أنه من الأفضل الاحتفاظ بالأصول في الداخل.
بلغراد- سبوتنيك
. فرضت الدول الغربية جولات من العقوبات على روسيا، بما في ذلك تجميد أصولها الأجنبية، بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قدّر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف أنه جرى تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية أو ما تزيد قيمته على 300 مليار دولار.
وقال فوتشيتش خلال افتتاح مطار رياضي بالقرب من مدينة كروسيفاتش: "اشترت صربيا ما يكفي من الذهب، ولا أعتقد أننا سنكون قادرين هذا العام على مواصلة عمليات الشراء الكبيرة، لكننا سنشتري شيئا على أي حال".
وأضاف: "اتخذنا خطوة ذكية عندما أحضرنا ذهبنا من الخارج، لقد رأيتم ما فعلوه بالروس، كل الأموال التي كانت لديهم في الخارج
- 300 مليار (دولار) - أُخذت في يوم واحد".
وتابع: "لا ينبغي أن نقلق بشأن من سيفعل ماذا، وأين، ومن سيغضب، لقد قررنا وأعدنا ذهبنا إلى بلدنا، نحن نضعه تحت سيطرتنا، واحتياطيات الذهب والعملات آخذة في الازدياد".
وفقا لبيانات البنك الوطني لصربيا، تمتلك البلاد 37.3 طنا من احتياطي الذهب بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، وقد أعيدت جميعها في عام 2021.