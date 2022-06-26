https://arabic.sputniknews.com/20220626/رئيس-المجلس-الأوروبي-ندعم-الجهود-الرامية-لفتح-الممرات-لتصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1064221346.html
رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الرامية لفتح ممرات بحرية لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T10:25+0000
2022-06-26T10:25+0000
2022-06-26T10:25+0000
العالم
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وقال ميشال خلال مؤتمره الصحفي قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن "الحرب الروسية على أوكرانيا تعرّض العالم لمخاطر جمة بينها نقص الغذاء والطاقة، إننا ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات البحرية لتصدير الحبوب".وزعم ميشال أن "هناك نحو 32 مليون طن من الحبوب محتجزة في البحر الأسود ونحاول فك الحصار عنها"، مؤكدا: "نبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر دول أخرى ولكن الأمر يواجه صعوبات كبيرة".وتابع أن "الحرب الروسية الأوكرانية زعزعت الاستقرار في مجال الطاقة وعلينا معالجة ارتباط اقتصاداتنا بموارد الطاقة الروسية"، مضيفا: "نحاول استهداف الاقتصاد الروسي دون آثار سلبية كبيرة على اقتصاداتنا...ولن نكتفي بتجميد الأصول الروسية وإنما سنستخدمها لمساعدة أوكرانيا".وفي 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الرامية لفتح ممرات بحرية لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقال ميشال خلال مؤتمره الصحفي قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن "الحرب الروسية على أوكرانيا تعرّض العالم لمخاطر جمة بينها نقص الغذاء والطاقة، إننا ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات البحرية لتصدير الحبوب".
وزعم ميشال أن "هناك نحو 32 مليون طن من الحبوب محتجزة في البحر الأسود ونحاول فك الحصار عنها"، مؤكدا: "نبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر دول أخرى ولكن الأمر يواجه صعوبات كبيرة".
وتابع أن "الحرب الروسية الأوكرانية زعزعت الاستقرار في مجال الطاقة وعلينا معالجة ارتباط اقتصاداتنا بموارد الطاقة الروسية"، مضيفا: "نحاول استهداف الاقتصاد الروسي دون آثار سلبية كبيرة على اقتصاداتنا...ولن نكتفي بتجميد الأصول الروسية وإنما سنستخدمها لمساعدة أوكرانيا".
وفي 24 فبراير/شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.