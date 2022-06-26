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https://arabic.sputniknews.com/20220626/رد-صلاح-على-مشجعة-سألته-أنت-أهلاوي-أو-زملكاوي؟-فيديو-1064255484.html
رد صلاح على مشجعة سألته "أنت أهلاوي أو زملكاوي؟"... فيديو
رد صلاح على مشجعة سألته "أنت أهلاوي أو زملكاوي؟"... فيديو
تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لمشجعة استوقفت نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح لتسأله عن انتمائه الكروي في مصر. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:19+0000
2022-06-26T19:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وظهر صلاح أثناء تواجده في أحد المطارات حيث فاجأته إحدى المشجعات بأن نادته وسألته باللهجة المصرية قائلة: "صلاح أنت أهلاوي ولا زملكاوي".رد عليها الملك المصري مبتسما "لالا مش هقولك"، ليتملص صلاح مجددا من هذا السؤال حول فريقه المفضل من بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.وفي وقت سابق، كشف المشرف العام على فريق الكرة "المقاولون العرب" المصري، محمد عادل فتحي، والذي كان يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل احترافه، عن حديثه مع النجم المصري عن الأهلي والزمالك.وكان محمد صلاح أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك، بعدما صرح في حفل تكريمه من اتحاد الكرة المصري أن الجميع يعرف النادي الذي يشجعه ويريد له الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفاً: "ما أقدرش أقول".
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مجتمع, نادي الفيديو

رد صلاح على مشجعة سألته "أنت أهلاوي أو زملكاوي؟"... فيديو

19:19 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUتتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا
تتويج محمد صلاح رفقة المنتخب المصري بميدالية المركز الثاني بأمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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تداولت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لمشجعة استوقفت نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح لتسأله عن انتمائه الكروي في مصر.
وظهر صلاح أثناء تواجده في أحد المطارات حيث فاجأته إحدى المشجعات بأن نادته وسألته باللهجة المصرية قائلة: "صلاح أنت أهلاوي ولا زملكاوي".
رد عليها الملك المصري مبتسما "لالا مش هقولك"، ليتملص صلاح مجددا من هذا السؤال حول فريقه المفضل من بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
وفي وقت سابق، كشف المشرف العام على فريق الكرة "المقاولون العرب" المصري، محمد عادل فتحي، والذي كان يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل احترافه، عن حديثه مع النجم المصري عن الأهلي والزمالك.
وكان محمد صلاح أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك، بعدما صرح في حفل تكريمه من اتحاد الكرة المصري أن الجميع يعرف النادي الذي يشجعه ويريد له الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفاً: "ما أقدرش أقول".
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