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https://arabic.sputniknews.com/20220626/رسميا-غاريث-بيل-يعلن-انتقاله-إلى-لوس-أنجلوس-الأمريكي-1064213038.html
رسميا.. غاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي
رسميا.. غاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي
أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم السبت، انتقاله في صفقة انتقال حر إلى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T01:28+0000
2022-06-26T01:28+0000
غاريث بيل
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كان غاريث بيل أعلن مطلع الشهر الجاري رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع الميرنغي.ونشر جاريث بيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو له بقميص النادي الأمريكي، وأعلن أنه أصبح لاعبا جديدا للفريق.ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في مونديال الأندية، وثلاثة دوريات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.
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غاريث بيل

رسميا.. غاريث بيل يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأمريكي

01:28 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني
الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم السبت، انتقاله في صفقة انتقال حر إلى نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.
كان غاريث بيل أعلن مطلع الشهر الجاري رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع الميرنغي.
ونشر جاريث بيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو له بقميص النادي الأمريكي، وأعلن أنه أصبح لاعبا جديدا للفريق.
وعلق بيل، قائلًا: "أراكم قريبًا.. لوس أنجلوس".
ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في مونديال الأندية، وثلاثة دوريات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.
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