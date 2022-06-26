عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/رنا-سماحة-تتصدر-بحث-غوغل-بعد-الإعلان-عن-حادث-أليم-1064244754.html
رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"
رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"
تصدر اسم الفنانة المصرية رنا سماحة عمليات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت عن حادث أليم راح ضحيته طفلان من عائلتها. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:30+0000
2022-06-26T16:30+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104508/03/1045080333_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf30642a2087afb0ff52d912266e476c.jpg
وأعلنت رنا سماحة، في وقت سابق، أن طفلين من عائلتها توفيا في حادث أليم، بينما تم نقل والدهما إلى الرعاية المركزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.وقالت الفنانة رنا سماحة إن الطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر 3 سنوات، مشيرة إلى أن والدهما هو ابن عمها.ولقي منشور رنا سماحة تفاعلا واسعا على "فيسبوك" وسط دعوات بأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.يذكر أن آخر الأعمال الفنية لرنا سماحة كانت أغنية بعنوان "أوبا".
https://arabic.sputniknews.com/20210826/رنا-سماحة-ترد-على-أنباء-انفصالها-عن-زوجها-1049939838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104508/03/1045080333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0ad031f779578c3a55f6ebf79ed8643.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"

16:30 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
تصدر اسم الفنانة المصرية رنا سماحة عمليات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت عن حادث أليم راح ضحيته طفلان من عائلتها.
وأعلنت رنا سماحة، في وقت سابق، أن طفلين من عائلتها توفيا في حادث أليم، بينما تم نقل والدهما إلى الرعاية المركزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
ورقة طلاق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2021
رنا سماحة ترد على أنباء انفصالها عن زوجها
26 أغسطس 2021, 08:14 GMT
وقالت الفنانة رنا سماحة إن الطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر 3 سنوات، مشيرة إلى أن والدهما هو ابن عمها.
ولقي منشور رنا سماحة تفاعلا واسعا على "فيسبوك" وسط دعوات بأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.
يذكر أن آخر الأعمال الفنية لرنا سماحة كانت أغنية بعنوان "أوبا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала