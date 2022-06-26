https://arabic.sputniknews.com/20220626/رنا-سماحة-تتصدر-بحث-غوغل-بعد-الإعلان-عن-حادث-أليم-1064244754.html
رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"
رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"
تصدر اسم الفنانة المصرية رنا سماحة عمليات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت عن حادث أليم راح ضحيته طفلان من عائلتها. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:30+0000
2022-06-26T16:30+0000
2022-06-26T16:30+0000
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وأعلنت رنا سماحة، في وقت سابق، أن طفلين من عائلتها توفيا في حادث أليم، بينما تم نقل والدهما إلى الرعاية المركزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.وقالت الفنانة رنا سماحة إن الطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر 3 سنوات، مشيرة إلى أن والدهما هو ابن عمها.ولقي منشور رنا سماحة تفاعلا واسعا على "فيسبوك" وسط دعوات بأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.يذكر أن آخر الأعمال الفنية لرنا سماحة كانت أغنية بعنوان "أوبا".
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منوعات
رنا سماحة تتصدر بحث غوغل بعد الإعلان عن "حادث أليم"
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تصدر اسم الفنانة المصرية رنا سماحة عمليات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت عن حادث أليم راح ضحيته طفلان من عائلتها.
وأعلنت رنا سماحة، في وقت سابق، أن طفلين من عائلتها توفيا في حادث أليم، بينما تم نقل والدهما
إلى الرعاية المركزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وقالت الفنانة رنا سماحة
إن الطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر 3 سنوات، مشيرة إلى أن والدهما هو ابن عمها.
ولقي منشور رنا سماحة تفاعلا واسعا على "فيسبوك" وسط دعوات بأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.
يذكر أن آخر الأعمال الفنية لرنا سماحة كانت أغنية بعنوان "أوبا".