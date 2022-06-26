https://arabic.sputniknews.com/20220626/روسيا-تضاعف-صادراتها-الغذائية-حلال-إلى-الدول-الإسلامية-والعربية-1064225475.html
روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية
روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية
أعلن مدير مركز "أغرواكسبورن" الروسي، دميتري كراسنوف، أن روسيا تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة وتوسيع صادراتها الغذائية الشرعية "حلال" إلى الدول... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:03+0000
2022-06-26T12:03+0000
2022-06-26T12:03+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "إسلام نيوز" الروسية تصريحات كراسنوف الذي قال إن "اللحوم والدواجن الحلال ارتفع عليها الطلب بوتيرة سريعة في الخارج، مشيرا إلى أن أكبر الدول المستوردة لهذه المنتجات الشرعية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا التي تعد من أكثر الدول عددا بالسكان المسلمين.ولفت مدير المركز الروسي للتصدير أن حصة المنتجات الحلال الروسية تتزايد في الأسواق الروسية الداخلية، ما يساهم في زيادة وتوسيع الإنتاج.وبحسب توقعات مركز شركة "كابت" للصناعات الزراعية، فإنه بحلول عام 2024 ستبلغ قيمة صادرات المنتجات الشرعية الروسية "حلال" إلى الدول العربية (مصر، العراق، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، السعودية) نحو 400 مليون دولار وبحلول عام 2030 نحو 700 مليون دولار. في السياق نفسه، تتوسع وتنمو خريطة صادرات المنتجات الروسية الشرعية "حلال" بنشاط وباتت موجودة في البلدان الواقعة جنوبي أفريقيا أيضا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية
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أعلن مدير مركز "أغرواكسبورن" الروسي، دميتري كراسنوف، أن روسيا تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة وتوسيع صادراتها الغذائية الشرعية "حلال" إلى الدول المختلفة، حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2021 نحو 180 مليون دولار.
ونقلت وكالة "إسلام نيوز" الروسية
تصريحات كراسنوف الذي قال إن "اللحوم والدواجن الحلال ارتفع عليها الطلب بوتيرة سريعة في الخارج، مشيرا إلى أن أكبر الدول المستوردة لهذه المنتجات الشرعية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا التي تعد من أكثر الدول عددا بالسكان المسلمين.
ولفت مدير المركز الروسي للتصدير أن حصة المنتجات الحلال الروسية تتزايد في الأسواق الروسية الداخلية، ما يساهم في زيادة وتوسيع الإنتاج.
وبحسب توقعات مركز شركة "كابت" للصناعات الزراعية، فإنه بحلول عام 2024 ستبلغ قيمة صادرات المنتجات الشرعية الروسية "حلال" إلى الدول العربية (مصر، العراق، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، السعودية) نحو 400 مليون دولار وبحلول عام 2030 نحو 700 مليون دولار. في السياق نفسه، تتوسع وتنمو خريطة صادرات المنتجات الروسية الشرعية "حلال" بنشاط وباتت موجودة في البلدان الواقعة جنوبي أفريقيا أيضا.