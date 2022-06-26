عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/روسيا-تضاعف-صادراتها-الغذائية-حلال-إلى-الدول-الإسلامية-والعربية-1064225475.html
روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية
روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية
أعلن مدير مركز "أغرواكسبورن" الروسي، دميتري كراسنوف، أن روسيا تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة وتوسيع صادراتها الغذائية الشرعية "حلال" إلى الدول... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:03+0000
2022-06-26T12:03+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103191/57/1031915753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_af6c2599edf5c64af190022566eeaa97.jpg
ونقلت وكالة "إسلام نيوز" الروسية تصريحات كراسنوف الذي قال إن "اللحوم والدواجن الحلال ارتفع عليها الطلب بوتيرة سريعة في الخارج، مشيرا إلى أن أكبر الدول المستوردة لهذه المنتجات الشرعية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا التي تعد من أكثر الدول عددا بالسكان المسلمين.ولفت مدير المركز الروسي للتصدير أن حصة المنتجات الحلال الروسية تتزايد في الأسواق الروسية الداخلية، ما يساهم في زيادة وتوسيع الإنتاج.وبحسب توقعات مركز شركة "كابت" للصناعات الزراعية، فإنه بحلول عام 2024 ستبلغ قيمة صادرات المنتجات الشرعية الروسية "حلال" إلى الدول العربية (مصر، العراق، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، السعودية) نحو 400 مليون دولار وبحلول عام 2030 نحو 700 مليون دولار. في السياق نفسه، تتوسع وتنمو خريطة صادرات المنتجات الروسية الشرعية "حلال" بنشاط وباتت موجودة في البلدان الواقعة جنوبي أفريقيا أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103191/57/1031915753_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a05bf320afc1cb6da0157ef5c2844be3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تضاعف صادراتها الغذائية "حلال" إلى الدول الإسلامية والعربية

12:03 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov "صنع في سوريا" عنوان معرض اكسبو حلال في موسكو 2018
 صنع في سوريا عنوان معرض اكسبو حلال في موسكو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
تابعنا عبرTelegram
أعلن مدير مركز "أغرواكسبورن" الروسي، دميتري كراسنوف، أن روسيا تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة وتوسيع صادراتها الغذائية الشرعية "حلال" إلى الدول المختلفة، حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2021 نحو 180 مليون دولار.
ونقلت وكالة "إسلام نيوز" الروسية تصريحات كراسنوف الذي قال إن "اللحوم والدواجن الحلال ارتفع عليها الطلب بوتيرة سريعة في الخارج، مشيرا إلى أن أكبر الدول المستوردة لهذه المنتجات الشرعية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا التي تعد من أكثر الدول عددا بالسكان المسلمين.
ولفت مدير المركز الروسي للتصدير أن حصة المنتجات الحلال الروسية تتزايد في الأسواق الروسية الداخلية، ما يساهم في زيادة وتوسيع الإنتاج.
وبحسب توقعات مركز شركة "كابت" للصناعات الزراعية، فإنه بحلول عام 2024 ستبلغ قيمة صادرات المنتجات الشرعية الروسية "حلال" إلى الدول العربية (مصر، العراق، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، السعودية) نحو 400 مليون دولار وبحلول عام 2030 نحو 700 مليون دولار. في السياق نفسه، تتوسع وتنمو خريطة صادرات المنتجات الروسية الشرعية "حلال" بنشاط وباتت موجودة في البلدان الواقعة جنوبي أفريقيا أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала