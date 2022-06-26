https://arabic.sputniknews.com/20220626/زعماء-الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-واليابان-يجتمعون-على-هامش-قمة-الناتو-1064221145.html
زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يجتمعون على هامش قمة "الناتو"
زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يجتمعون على هامش قمة "الناتو"
أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عزم الرئيس يون سوك يول لقاء زعيمي الولايات المتحدة واليابان يوم الأربعاء، خلال قمة حلف شمال الأطلسي... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T10:15+0000
2022-06-26T10:15+0000
2022-06-26T10:15+0000
كوريا الجنوبية
الناتو
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وقال مسؤول في المكتب، إن الاجتماع الثلاثي الذي سيكون أول اجتماع من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول عام 2017، من المقرر عقده في الساعة 2:30 بعد الظهر، على الرغم من إمكانية إجراء تغييرات.وأضاف المسؤول أنه من غير المرجح أن يعقد الرئيس يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا منفصلا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وفي سياق منفصل، نقلت الوكالة عن مسؤول بالحكومة اليابانية، تأكيده أيضا أن الزعماء الثلاثة سيعقدون اجتماعا في 29 يونيو/ حزيران.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لتشكيل وفد إلى الناتو في بروكسل حيث تضغط سيول لتعزيز شراكتها مع المنظمة ولعب دور أكبر على المسرح العالمي.سيكون يون، الذي أدى اليمين في 10 مايو/أيار، أول رئيس كوري جنوبي يحضر قمة الحلف، بعد دعوة بلاده للمشاركة، إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، ليكونوا شركاء المنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال المكتب الرئاسي إنه بينما من المتوقع أن يركز اجتماع يومي 29 و30 يونيو في مدريد على الأزمة الأوكرانية، فإن يون يخط لحشد التعاون الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/أوكرانيا-فكرة-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-باتت-من-الماضي-1064214934.html
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كوريا الجنوبية, الناتو
زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يجتمعون على هامش قمة "الناتو"
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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عزم الرئيس يون سوك يول لقاء زعيمي الولايات المتحدة واليابان يوم الأربعاء، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.
وقال مسؤول في المكتب، إن الاجتماع الثلاثي الذي سيكون أول اجتماع من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول عام 2017، من المقرر عقده في الساعة 2:30 بعد الظهر، على الرغم من إمكانية إجراء تغييرات.
وأضاف المسؤول أنه من غير المرجح أن يعقد الرئيس يون
ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا منفصلا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وفي سياق منفصل، نقلت الوكالة عن مسؤول بالحكومة اليابانية، تأكيده أيضا أن الزعماء الثلاثة سيعقدون اجتماعا في 29 يونيو/ حزيران.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لتشكيل وفد إلى الناتو في بروكسل حيث تضغط سيول لتعزيز شراكتها مع المنظمة ولعب دور أكبر على المسرح العالمي.
سيكون يون، الذي أدى اليمين في 10 مايو/أيار، أول رئيس كوري جنوبي يحضر قمة الحلف، بعد دعوة بلاده للمشاركة، إلى جانب اليابان
وأستراليا ونيوزيلندا، ليكونوا شركاء المنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال المكتب الرئاسي إنه بينما من المتوقع أن يركز اجتماع يومي 29 و30 يونيو في مدريد على الأزمة الأوكرانية، فإن يون يخط لحشد التعاون الدولي ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.