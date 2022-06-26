https://arabic.sputniknews.com/20220626/زلزال-بقوة-54-درجات-يضرب-جنوب-شرقي-إيران-1064242705.html
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب شرقي إيران
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب شرقي إيران
أفاد مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران، اليوم الأحد، وقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان ، عند الساعة الخامسة و37 دقيقة و15 ثانية عصرا، وفي عمق 10 كيلومترات... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:56+0000
2022-06-26T15:56+0000
2022-06-26T15:56+0000
العالم
إيران
زلزال إيران
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وحدد المصدر نفسه، مركز هذا الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 57:34 والعرض الشمالي 31:54 درجة.وفي سياق متصل، قال محمد سعيدي مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة كرمان، إن الزلزال بقوة 5.4 درجات عصر اليوم، لم يسفر عن أي خسائر.واوضح "سعيدي" لوكالة "إرنا"، إن "الزلزال حدث خارج المناطق المأهولة بالسكان وعلى بعد 60 كم شمالي مدينة راور القريبة من حدود خراسان الجنوبية جنوب شرقي البلاد".أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب مياه الخليج جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.يشار إلى أن خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية تقع في إيران، ما عرضها لعدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص ونحو ألفي مصاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/-زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-إيران-1064175933.html
إيران
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العالم, إيران, زلزال إيران
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب شرقي إيران
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أفاد مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران، اليوم الأحد، وقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان ، عند الساعة الخامسة و37 دقيقة و15 ثانية عصرا، وفي عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.
وحدد المصدر نفسه، مركز هذا الزلزال عند التقاء خطي
الطول الشرقي 57:34 والعرض الشمالي 31:54 درجة.
وفي سياق متصل، قال محمد سعيدي مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة كرمان، إن الزلزال بقوة 5.4 درجات عصر اليوم، لم يسفر عن أي خسائر.
واوضح "سعيدي" لوكالة "إرنا"، إن "الزلزال حدث خارج المناطق المأهولة بالسكان وعلى بعد 60 كم شمالي مدينة راور القريبة من حدود خراسان الجنوبية جنوب شرقي البلاد".
أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب مياه الخليج جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.
يشار إلى أن خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية تقع في إيران، ما عرضها لعدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.
ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان
أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص ونحو ألفي مصاب.