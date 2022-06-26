https://arabic.sputniknews.com/20220626/سحق-عشرات-الدراجات-النارية-المخالفة-في-نيويورك-فيديو-1064248330.html
سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو
سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية محلية مقطع فيديو يظهر عملية سحق عشرات الدراجات النارية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:19+0000
2022-06-26T17:19+0000
2022-06-26T17:19+0000
نادي الفيديو
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ويوثق المقطع قيام جرافة بسحق عشرات الدراجات النارية المخالفة لقانون المرور في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث اعتلت الجرافة عددا ضخما من الدراجات النارية.وتمكن قائد الجرافة من تدمير الدراجات النارية التي اصطفت في مكان مفتوح، حيث لم يجد صعوبة كبيرة في السير عليها وسط متابعة عدد من المتفرجين والصحفيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية محلية مقطع فيديو يظهر عملية سحق عشرات الدراجات النارية.
ويوثق المقطع قيام جرافة بسحق عشرات الدراجات النارية المخالفة لقانون المرور في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث اعتلت الجرافة عددا ضخما من الدراجات النارية.
وتمكن قائد الجرافة من تدمير الدراجات النارية التي اصطفت في مكان مفتوح، حيث لم يجد صعوبة كبيرة في السير عليها وسط متابعة عدد من المتفرجين والصحفيين.