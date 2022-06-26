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سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو
سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية محلية مقطع فيديو يظهر عملية سحق عشرات الدراجات النارية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
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ويوثق المقطع قيام جرافة بسحق عشرات الدراجات النارية المخالفة لقانون المرور في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث اعتلت الجرافة عددا ضخما من الدراجات النارية.وتمكن قائد الجرافة من تدمير الدراجات النارية التي اصطفت في مكان مفتوح، حيث لم يجد صعوبة كبيرة في السير عليها وسط متابعة عدد من المتفرجين والصحفيين.
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سحق عشرات الدراجات النارية المخالفة في نيويورك... فيديو

17:19 GMT 26.06.2022
© DINUKA LIYANAWATTEدراجات نارية لمصلين شوهدت في مسجد أبرار بعد هجوم عليه في كينياما
دراجات نارية لمصلين شوهدت في مسجد أبرار بعد هجوم عليه في كينياما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© DINUKA LIYANAWATTE
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية محلية مقطع فيديو يظهر عملية سحق عشرات الدراجات النارية.
ويوثق المقطع قيام جرافة بسحق عشرات الدراجات النارية المخالفة لقانون المرور في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث اعتلت الجرافة عددا ضخما من الدراجات النارية.
وتمكن قائد الجرافة من تدمير الدراجات النارية التي اصطفت في مكان مفتوح، حيث لم يجد صعوبة كبيرة في السير عليها وسط متابعة عدد من المتفرجين والصحفيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:47 GMT
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