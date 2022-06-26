https://arabic.sputniknews.com/20220626/صاروخ-دي-إف---26-يهدد-الجيش-الأمريكي-في-المحيط-الهادئ-1064242445.html
صاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
صاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
يصنف صاروخ "دي إف - 26" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تطورها الصين ويعرف باسم "دونغ فينغ - 26". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:54+0000
2022-06-26T15:54+0000
2022-06-26T15:54+0000
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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انفوجرافيك, инфографика
صاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
يصنف صاروخ "دي إف - 26" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تطورها الصين ويعرف باسم "دونغ فينغ - 26".