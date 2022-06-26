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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-أمريكية-قوات-خاصة-عسكرية-واستخباراتية-تساعد-أوكرانيا-في-حربها-1064216378.html
صحيفة أمريكية: قوات خاصة عسكرية واستخباراتية تساعد أوكرانيا في حربها
صحيفة أمريكية: قوات خاصة عسكرية واستخباراتية تساعد أوكرانيا في حربها
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:42+0000
2022-06-26T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.وبحسب المصادر، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعتمد على مساعدات الدول الغربية، بما في ذلك شبكة خفية من الكوماندوز والجواسيس الذين يقدمون الأسلحة والاستخبارات والتدريب، بالإضافة إلى تنسيق وتواصل دائم مع مراكز القرار العسكري في الدول الأوروبية المختلفة.في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
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العالم

صحيفة أمريكية: قوات خاصة عسكرية واستخباراتية تساعد أوكرانيا في حربها

07:42 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 26.06.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Stringer
/
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بوجود عشرات المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون ويعملون إلى جانب القوات الأوكرانية في مختلف المناطق.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة أن "شبكة سرية من الجواسيس والقوات الخاصة من الجنسية الأمريكية والدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها.
وبحسب المصادر، تقوم المجموعات الأجنبية بتوفير المعلومات الاستخباراتية بالإضافة إلى مئات العناصر التابعة للقوات العسكرية الخاصة من الكوماندوز المدربين في حلف شمال الأطلسي الناتو.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعتمد على مساعدات الدول الغربية، بما في ذلك شبكة خفية من الكوماندوز والجواسيس الذين يقدمون الأسلحة والاستخبارات والتدريب، بالإضافة إلى تنسيق وتواصل دائم مع مراكز القرار العسكري في الدول الأوروبية المختلفة.
في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
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