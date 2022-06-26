https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-أول-تعليق-من-الإمارات-على-تشكيل-تحالف-عسكري-ضد-إيران-1064255916.html

صحيفة: أول تعليق من الإمارات على تشكيل "تحالف عسكري ضد إيران"

صحيفة: أول تعليق من الإمارات على تشكيل "تحالف عسكري ضد إيران"

علقت دولة الإمارات، اليوم الأحد، على مسألة "انخراطها في تحالف عسكري مزعوم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة تسعى لإنشائه بين دول المنطقة... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T19:30+0000

2022-06-26T19:30+0000

2022-06-26T19:30+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419540_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa241516a4e0dc074a8488831b374fe9.jpg

ونقلت وول ستريت جورنال رد الحكومة الإماراتية في بيان للصحيفة، قولها إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها".وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/آذار الماضي.وقالت إن "هدف الاجتماع كان استكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وفي المنطقة، أن الاجتماع ضم مسؤولين عسكريين من إسرائيل، السعودية، قطر، الأردن، مصر، الإمارات، والبحرين.وأشارت إلى أن مثل هذا الاجتماع الهادف للتعاون العسكري لم يكن ممكنا منذ عقود، إذ حاول القادة الأمريكيون على مدى سنوات طويلة تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية لكن من دون مشاركة إسرائيل التي كان يُنظر إليها على الصعيد العربي على أنها خصم.لكن المحادثات الأخيرة كانت ممكنة هذه المرة بفضل العديد من التغييرات؛ من ضمنها المخاوف المشتركة حيال إيران، وتحسن العلاقات السياسية إقليميا خاصة بفضل اتفاقات أبراهام للتطبيع، وقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني 2021 توسيع نطاق تغطية القيادة المركزية "سنتكوم" ليشمل إسرائيل. بحسب ما أوردت الصحيفة في تقريرها.يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني أعلن في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يوم الجمعة، أنه سيكون من الأوائل المؤيدين لإنشاء نسخة شرق أوسطية من حلف الناتو في المنطقة، مضيفا أن الأمر ممكن مع الدول التي تتقاسم طريقة التفكير نفسها.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-أمريكا-عقدت-اجتماعا-عسكريا-سريا-في-مصر-بمشاركة-إسرائيل-ودول-خليجية-1064237595.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن