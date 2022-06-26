https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-برتغالية-تكشف-اسم-المدير-الفني-الجديد-للأهلي-المصري-1064241345.html
صحيفة برتغالية تكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي المصري
صحيفة برتغالية تكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي المصري
كشفت صحفية برتغالية، أن النادي الأهلي المصري تعاقد مع المدرب ريكاردو سواريز لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:46+0000
2022-06-26T15:46+0000
2022-06-26T15:46+0000
رياضة
نادي الأهلي
الدوري المصري الممتاز
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ووفقا لصحيفة "A Bola" البرتغالية، أنهى الأهلي اتفاقه مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لنادي جيل فيسنتي البرتغالي لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.وأضافت الصحيفة أن سواريز سيترك القيادة الفنية لنادي جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، بعدما وافق على عرض الأهلي، الذي دربه مانويل جوزيه 3 مرات من قبل.وكتب الإعلامي الشهير وحارس مرمى مصر والأهلي السابق أحمد شوبير على حسابه في "فيسبوك": "بالفعل أنهى الأهلي اتفاقه مع ريكاردو سواريز".وتابع: "سيصل المدرب خلال أيام مع الإبقاء على المدرب سامي قمصان ومدرب حراس المرمى ميشيل يانكون ضمن الجهاز المعاون".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/موسيماني-يعلق-على-رحيله-من-الأهلي-كان-صعبا-1064148215.html
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رياضة, نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز
صحيفة برتغالية تكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي المصري
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كشفت صحفية برتغالية، أن النادي الأهلي المصري تعاقد مع المدرب ريكاردو سواريز لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
ووفقا لصحيفة "A Bola" البرتغالية
، أنهى الأهلي اتفاقه مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لنادي جيل فيسنتي البرتغالي لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة أن سواريز سيترك القيادة الفنية لنادي جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، بعدما وافق على عرض الأهلي، الذي دربه مانويل جوزيه 3 مرات من قبل.
كما أكدت أنه تم الاتفاق على موسمين، مبينة أن سواريز سيحضر إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة.
وكتب الإعلامي الشهير وحارس مرمى مصر والأهلي السابق أحمد شوبير
على حسابه في "فيسبوك": "بالفعل أنهى الأهلي اتفاقه مع ريكاردو سواريز".
وتابع: "سيصل المدرب خلال أيام مع الإبقاء على المدرب سامي قمصان ومدرب حراس المرمى ميشيل يانكون ضمن الجهاز المعاون".