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https://arabic.sputniknews.com/20220626/صيف-حارق-كويتية-تقلي-البيض-على-حرارة-الشمس-فيديو-1064264189.html
صيف حارق.. كويتية "تقلي" البيض على حرارة الشمس.. فيديو
صيف حارق.. كويتية "تقلي" البيض على حرارة الشمس.. فيديو
مع درجة حرارة اقتربت من الـ 50 مئوية، أجرت صحفية كويتية تجربة تكشف إلى أي مدى تتأثر بلادها بموجة الحر الشديدة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:59+0000
2022-06-26T20:59+0000
أخبار الكويت اليوم
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قامت الصحفية بصحيفة "النهار" المحلية بإجراء التجربة في إحدى الساحات العاصمة وسط العاصمة.قررت الصحفية شرح مدى سخونة الطقس في الأيام الأخيرة في الكويت، ونزلت إلى الشارع مع مقلاة وبيض، وبدأت في إعداد الطعام.شوهدت الصحفية وهي تضع مقلاة على الرصيف الساخن، وترشها برذاذ الزيت، ثم تكسر بيضة في المقلاة.بعد بضع دقائق، تعود الصحفية إلى المقلاة المتروكة في الحرارة الشديدة، ويظهر الأومليت الذي تم طبخه على ضوء الشمس فقط، حتى أنها دعت أحد المارة لتذوق "الطبخة" الناتجة عن الحرارة الشديدة السائدة في الكويت هذه الأيام.وتعاني الكويت من موجة حر شديدة بشكل خاص مع درجات حرارة تصل إلى 48 درجة خلال النهار، وإلى 34 درجة في الليل.
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أخبار الكويت اليوم

صيف حارق.. كويتية "تقلي" البيض على حرارة الشمس.. فيديو

20:59 GMT 26.06.2022
CC0 / Pixabay / بيض عيون
بيض عيون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
CC0 / Pixabay /
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مع درجة حرارة اقتربت من الـ 50 مئوية، أجرت صحفية كويتية تجربة تكشف إلى أي مدى تتأثر بلادها بموجة الحر الشديدة.
قامت الصحفية بصحيفة "النهار" المحلية بإجراء التجربة في إحدى الساحات العاصمة وسط العاصمة.
قررت الصحفية شرح مدى سخونة الطقس في الأيام الأخيرة في الكويت، ونزلت إلى الشارع مع مقلاة وبيض، وبدأت في إعداد الطعام.
شوهدت الصحفية وهي تضع مقلاة على الرصيف الساخن، وترشها برذاذ الزيت، ثم تكسر بيضة في المقلاة.
بعد بضع دقائق، تعود الصحفية إلى المقلاة المتروكة في الحرارة الشديدة، ويظهر الأومليت الذي تم طبخه على ضوء الشمس فقط، حتى أنها دعت أحد المارة لتذوق "الطبخة" الناتجة عن الحرارة الشديدة السائدة في الكويت هذه الأيام.
وتعاني الكويت من موجة حر شديدة بشكل خاص مع درجات حرارة تصل إلى 48 درجة خلال النهار، وإلى 34 درجة في الليل.
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