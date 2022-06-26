https://arabic.sputniknews.com/20220626/ضفادع-تنفذ-ألعابا-بهلوانية-غريبة-بعد-قيام-العلماء-بتصغيرها-فيديو-1064253951.html

ضفادع تنفذ "ألعابا بهلوانية" غريبة بعد قيام العلماء بتصغيرها... فيديو

ضفادع تنفذ "ألعابا بهلوانية" غريبة بعد قيام العلماء بتصغيرها... فيديو

تتمتع الكائنات صغيرة الحجم بمزايا متعددة ومتنوعة، مثل الحاجة إلى كمية قليلة من الطعام، وعدم شغل مساحة كبيرة، والقدرة على التخفي من الحيوانات المفترسة، لكنها... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T18:35+0000

2022-06-26T18:35+0000

2022-06-26T18:35+0000

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واكتشف الباحثون أن هناك حدا لمدى صغر حجم الحيوان الخلفي، مع الاحتفاظ بإحدى أهم القدرات الهامة لمتابعة الحياة.وفي تجربة جديدة نشرت في مجلة "sciencealert" العلمية، قام العلماء بتصغير حجم ضفادع اليقطين (Brachycephalus) بشكل كبير، مما أدى إلى "ألعاب بهلوانية مرحة للغاية كلما حاولوا القفز".ولاحظ العلماء أن الضفادع التي تم تصغيرها بدأت تصطدم بظهورها ووجوهها، حيث يرتدّون عن الأرض بعد قيامهم بالقفز، حيث لم تظهر أعراض على حدوث أضرار بسبب هذه الاصطدامات.وقام عالم التشكل الوظيفي بجامعة جنوب إلينوي، ريتشارد إيسنر جونيور، مع زملائه باستخدام التصوير المقطعي للأذن الداخلية لـ 147 نوعا مختلفا لمحاولة بهدف تحديد المشكلة.كما قام الفريق بفحص أرجل الضفادع، حيث لوحظ أن عضلات الساق تعمل بشكل جيد، لكن العلماء اكتشفوا أن المشكلة تكمن في رؤوس هذه الضفادع التي خضعت لعملية تصغير كبيرة.على الرغم من أن هذه الضفادع لا تزال تحتوي على أعضاء من النظام الدهليزي، إلا أنها لا توفر المعلومات الصحيحة للضفدع حتى يتمكن من تصحيح اتجاهه.ويقول عالم الزواحف الزواحف إدوارد ستانلي، من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "على الرغم من أن القنوات كبيرة بقدر ما يمكن أن تكون مرتبطة برؤوسها، إلا أنها لا تزال غير كبيرة بما يكفي لتحرك السائل بمعدل يسمح لها بالحفاظ على التوازن".ويختتم ستانلي بالقول: "إنهم لا يقفزون كثيرا، وعندما يفعلون ذلك، فمن المحتمل ألا يكونوا قلقين بشأن الهبوط، لأنهم يفعلون ذلك بدافع اليأس. إنهم يحصلون على فوائد من كونهم صغارا أكثر مما يخسرونه من عدم قدرتهم على الاستمرار في الهبوط الجيد".

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