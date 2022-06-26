طريق سريع يصبح ممرا تحت الماء بعد ارتفاع منسوب أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين... فيديو
© AFP 2022 / JOHANNES EISELEطريق سريع في الصين
© AFP 2022 / JOHANNES EISELE
يسهم إنشاء الطرق عبر الممرات المائية أو البحيرات في اختصار المسافات التي يتم قطعها للانتقال بين ضفتي البحيرة أو الممر المائي.
ويكون لتلك الطرق فوائد غير مباشرة مثل تنمية السياحة لما تمثله من وسيلة للاستمتاع بالطبيعة خاصة عندما يرتبط الأمر بتغيرات بيئية تحولها من حالة إلى أخرى.
The Yongxiu-Wucheng highway will become an underwater road as the water level rises in Poyang Lake, China's largest freshwater lake, east China's Jiangxi province. pic.twitter.com/WgwOR4L2WI— People's Daily, China (@PDChina) June 26, 2022
ويعد طريق "يونغسيو – ووتشنغ" نموذجا لما تمثله الطرق من جمال خاصة في شهر يونيو/ حزيران، عندما يرتفع منسوب المياه في البحيرة التي يمر عبرها، ليتحول من طريق سريع يمر فوقها إلى ممر مغمور تحت مياه البحيرة.
The Yongxiu-Wucheng Road in East China's Jiangxi province emerged after the water declined. The 5.05 km long road stretches across China's largest freshwater lake and is named as China's "most beautiful highway on water". #SeeChina #HiChina pic.twitter.com/T8gaoT38uf— CCTV (@CCTV) August 5, 2019
ويمر الطريق عبر بحيرة "بويانغ" الواقعة في منطقة جيانغشي، حيث تعد أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.
ويوصف طريق "يونغسيو – ووتشنغ" بأنه أجمل طريق سريع يمر فوق الماء في الصين ويتجاوز طوله 5 آلاف متر.