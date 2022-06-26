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https://arabic.sputniknews.com/20220626/طريق-سريع-يصبح-ممرا-تحت-الماء-بعد-ارتفاع-منسوب-أكبر-بحيرة-مياه-عذبة-في-الصين-فيديو-1064220810.html
طريق سريع يصبح ممرا تحت الماء بعد ارتفاع منسوب أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين... فيديو
طريق سريع يصبح ممرا تحت الماء بعد ارتفاع منسوب أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين... فيديو
يسهم إنشاء الطرق عبر الممرات المائية أو البحيرات في اختصار المسافات التي يتم قطعها للانتقال بين ضفتي البحيرة أو الممر المائي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T10:13+0000
2022-06-26T10:13+0000
منوعات
الصين
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ويكون لتلك الطرق فوائد غير مباشرة مثل تنمية السياحة لما تمثله من وسيلة للاستمتاع بالطبيعة خاصة عندما يرتبط الأمر بتغيرات بيئية تحولها من حالة إلى أخرى.ويعد طريق "يونغسيو – ووتشنغ" نموذجا لما تمثله الطرق من جمال خاصة في شهر يونيو/ حزيران، عندما يرتفع منسوب المياه في البحيرة التي يمر عبرها، ليتحول من طريق سريع يمر فوقها إلى ممر مغمور تحت مياه البحيرة.ويمر الطريق عبر بحيرة "بويانغ" الواقعة في منطقة جيانغشي، حيث تعد أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.ويوصف طريق "يونغسيو – ووتشنغ" بأنه أجمل طريق سريع يمر فوق الماء في الصين ويتجاوز طوله 5 آلاف متر.
الصين
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منوعات, الصين

طريق سريع يصبح ممرا تحت الماء بعد ارتفاع منسوب أكبر بحيرة مياه عذبة في الصين... فيديو

10:13 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELEطريق سريع في الصين
طريق سريع في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELE
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يسهم إنشاء الطرق عبر الممرات المائية أو البحيرات في اختصار المسافات التي يتم قطعها للانتقال بين ضفتي البحيرة أو الممر المائي.
ويكون لتلك الطرق فوائد غير مباشرة مثل تنمية السياحة لما تمثله من وسيلة للاستمتاع بالطبيعة خاصة عندما يرتبط الأمر بتغيرات بيئية تحولها من حالة إلى أخرى.
ويعد طريق "يونغسيو – ووتشنغ" نموذجا لما تمثله الطرق من جمال خاصة في شهر يونيو/ حزيران، عندما يرتفع منسوب المياه في البحيرة التي يمر عبرها، ليتحول من طريق سريع يمر فوقها إلى ممر مغمور تحت مياه البحيرة.
ويمر الطريق عبر بحيرة "بويانغ" الواقعة في منطقة جيانغشي، حيث تعد أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.
ويوصف طريق "يونغسيو – ووتشنغ" بأنه أجمل طريق سريع يمر فوق الماء في الصين ويتجاوز طوله 5 آلاف متر.
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