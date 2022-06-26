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https://arabic.sputniknews.com/20220626/عرب-ينقذون-أشخاصا-من-موت-محتم-بعد-اصطدام-سيارتهم-واحتراقها-في-موسكو-فيديو-1064214343.html
عرب ينقذون أشخاصا من موت محتم بعد اصطدام سيارتهم واحتراقها في موسكو... فيديو
عرب ينقذون أشخاصا من موت محتم بعد اصطدام سيارتهم واحتراقها في موسكو... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حادث مروع حصل صباح يوم أول أمس الجمعة وسط العاصمة موسكو، حيث أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 بجروح مختلفة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T06:00+0000
2022-06-26T06:17+0000
روسيا
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ذكرت وكالة "إسلام نيوز" الروسية أن الحادث حصل على تقاطع في أحد شوارع العاصمة الروسية، حيث اصطدمت سيارة بجدار اسمنتي أدى إلى اشتعال السيارة على الفور.وقال أحد شهود العيان أنه هرع إلى المكان على الفور حيث قام بإنقاذ بعض الركاب مع مواطنين عرب كانوا في المكان ذاته.وأضاف الشخص قائلا: "استطعنا سحب جميع الركاب الذين كانوا في المقعد الخلفي أما الذين كانوا في المقدمة فقد طالتهم ألسنة اللهب واحترقوا للأسف ولم نتمكن من سحبهم"، مؤكدا أن الحريق كان قوياً.وبحسب سلطات الطوارئ الروسية، تم إنقاذ ستة جرحى عبر نقلهم إلى المستشفى وتوفي اثنان نتيجة احتراقهم بعد حادثة التصادم.
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عرب ينقذون أشخاصا من موت محتم بعد اصطدام سيارتهم واحتراقها في موسكو... فيديو

06:00 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 26.06.2022)
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو
مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث مروع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حادث مروع حصل صباح يوم أول أمس الجمعة وسط العاصمة موسكو، حيث أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 بجروح مختلفة.
ذكرت وكالة "إسلام نيوز" الروسية أن الحادث حصل على تقاطع في أحد شوارع العاصمة الروسية، حيث اصطدمت سيارة بجدار اسمنتي أدى إلى اشتعال السيارة على الفور.
وقال أحد شهود العيان أنه هرع إلى المكان على الفور حيث قام بإنقاذ بعض الركاب مع مواطنين عرب كانوا في المكان ذاته.
وأضاف الشخص قائلا: "استطعنا سحب جميع الركاب الذين كانوا في المقعد الخلفي أما الذين كانوا في المقدمة فقد طالتهم ألسنة اللهب واحترقوا للأسف ولم نتمكن من سحبهم"، مؤكدا أن الحريق كان قوياً.
وبحسب سلطات الطوارئ الروسية، تم إنقاذ ستة جرحى عبر نقلهم إلى المستشفى وتوفي اثنان نتيجة احتراقهم بعد حادثة التصادم.
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