عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/غاريث-بيل-يؤكد-انتقاله-إلى-لوس-أنجليس-إف-سي-الأمريكي-1064263955.html
غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي
غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي
أكد اللاعب الويلزي غاريث بيل، أنه "سينضم لصفوف فريق لوس أنجليس إف سي، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:01+0000
2022-06-26T21:01+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062953291_0:0:3265:1838_1920x0_80_0_0_2a0ce145003cfe33d6f30c72947130a9.jpg
ونشر بيل تغريدة على "تويتر"، مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص النادي وقبعة، وعلق عليها قائلا "أراكم قريبا، لوس أنجليس إف سي".وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مع الريال يوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.ومن المنتظر أن يستكمل بيل انتقاله للدوري الأمريكي عندما تفتح نافذة الانتقالات الثانوية للبطولة، وذلك في السابع من تموز/يوليو المقبل، لذلك سيتم السماح لهما بالظهور لأول مرة مع الفريق خلال لقائه ضد لوس أنجليس غالاكسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062953291_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_cff672917746338957b4c24da7ddfa8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي

21:01 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني
الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
تابعنا عبرTelegram
أكد اللاعب الويلزي غاريث بيل، أنه "سينضم لصفوف فريق لوس أنجليس إف سي، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد الإسباني.
ونشر بيل تغريدة على "تويتر"، مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص النادي وقبعة، وعلق عليها قائلا "أراكم قريبا، لوس أنجليس إف سي".
وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مع الريال يوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن يستكمل بيل انتقاله للدوري الأمريكي عندما تفتح نافذة الانتقالات الثانوية للبطولة، وذلك في السابع من تموز/يوليو المقبل، لذلك سيتم السماح لهما بالظهور لأول مرة مع الفريق خلال لقائه ضد لوس أنجليس غالاكسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала