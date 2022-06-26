https://arabic.sputniknews.com/20220626/غاريث-بيل-يؤكد-انتقاله-إلى-لوس-أنجليس-إف-سي-الأمريكي-1064263955.html
غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي
غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي
أكد اللاعب الويلزي غاريث بيل، أنه "سينضم لصفوف فريق لوس أنجليس إف سي، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:01+0000
2022-06-26T21:01+0000
2022-06-26T21:01+0000
رياضة
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ونشر بيل تغريدة على "تويتر"، مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص النادي وقبعة، وعلق عليها قائلا "أراكم قريبا، لوس أنجليس إف سي".وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مع الريال يوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.ومن المنتظر أن يستكمل بيل انتقاله للدوري الأمريكي عندما تفتح نافذة الانتقالات الثانوية للبطولة، وذلك في السابع من تموز/يوليو المقبل، لذلك سيتم السماح لهما بالظهور لأول مرة مع الفريق خلال لقائه ضد لوس أنجليس غالاكسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
غاريث بيل يؤكد انتقاله إلى "لوس أنجليس إف سي" الأمريكي
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أكد اللاعب الويلزي غاريث بيل، أنه "سينضم لصفوف فريق لوس أنجليس إف سي، المنافس ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد الإسباني.
ونشر بيل تغريدة على "تويتر"، مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص النادي وقبعة، وعلق عليها قائلا "أراكم قريبا، لوس أنجليس إف سي".
وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مع الريال يوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن يستكمل بيل انتقاله للدوري الأمريكي عندما تفتح نافذة الانتقالات الثانوية للبطولة، وذلك في السابع من تموز/يوليو المقبل، لذلك سيتم السماح لهما بالظهور لأول مرة مع الفريق خلال لقائه ضد لوس أنجليس غالاكسي.