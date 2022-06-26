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https://arabic.sputniknews.com/20220626/غوغل-تسمح-لموظفاتها-بالانتقال-دون-أسباب-إلى-ولايات-أمريكية-تبيح-الإجهاض-1064217897.html
‏"غوغل" تسمح لموظفاتها بالانتقال "دون أسباب" إلى ولايات أمريكية تبيح الإجهاض
‏"غوغل" تسمح لموظفاتها بالانتقال "دون أسباب" إلى ولايات أمريكية تبيح الإجهاض
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن سماحها لموظفاتها بالانتقال إلى ولايات أخرى تبيح حق ‏الإجهاض، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في ممارسة ذلك... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:05+0000
2022-06-26T09:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع
منوعات
شركة غوغل
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وقالت كبيرة مسؤولي الموظفين في الشركة، فيونا سيكوني، في رسالة داخلية موجهة للموظفين إنه "بإمكان العاملات "التقدم بطلب لإعادة التوطين دون مبرر أو أسباب"، وأن من يتلقون الطلبات سيكونون "على دراية بالموقف"، وفقا لموقع "ذا فيرج".كما ذكّرت سيكوني العاملات بأن خطة مزايا موظفي "غوغل" تغطي الإجراءات الطبية غير المتوفرة في الولاية التي يعشن ويعملن فيها.واعتبرت المسؤولة في رسالتها الإلكترونية أن قرار المحكمة العليا "هو تغيير عميق للبلد يؤثر بشدة على الكثير منا، وخاصة النساء"، لافتة إلى أن "الجميع سيستجيب للقرار كل بطريقته الخاصة، سواء كان ذلك من يريد مساحة ووقتا للتكيف، أو التحدث، أو التطوع خارج العمل، أو عدم الرغبة في مناقشته على الإطلاق، أو أي شيء آخر تماما".ووفقا لتحليل نشرته صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية، في الشهر الماضي، فقد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تعرض 28 ولاية لحظر أو تقييد الوصول بشدة إلى عمليات الإجهاض، ومن أبرزها ولاية تكساس.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/ترامب-عن-قرار-المحكمة-العليا-بإلغاء-الحق-في-الإجهاض-اختراق-وانتصار-للحياة-1064214533.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع, منوعات, شركة غوغل

‏"غوغل" تسمح لموظفاتها بالانتقال "دون أسباب" إلى ولايات أمريكية تبيح الإجهاض

09:05 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezشركة غوغل
شركة غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
شركة غوغل
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن سماحها لموظفاتها بالانتقال إلى ولايات أخرى تبيح حق ‏الإجهاض، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في ممارسة ذلك الفعل.
وقالت كبيرة مسؤولي الموظفين في الشركة، فيونا سيكوني، في رسالة داخلية موجهة للموظفين إنه "بإمكان العاملات "التقدم بطلب لإعادة التوطين دون مبرر أو أسباب"، وأن من يتلقون الطلبات سيكونون "على دراية بالموقف"، وفقا لموقع "ذا فيرج".
كما ذكّرت سيكوني العاملات بأن خطة مزايا موظفي "غوغل" تغطي الإجراءات الطبية غير المتوفرة في الولاية التي يعشن ويعملن فيها.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
ترامب عن قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض: "اختراق" وانتصار للحياة
06:12 GMT
واعتبرت المسؤولة في رسالتها الإلكترونية أن قرار المحكمة العليا "هو تغيير عميق للبلد يؤثر بشدة على الكثير منا، وخاصة النساء"، لافتة إلى أن "الجميع سيستجيب للقرار كل بطريقته الخاصة، سواء كان ذلك من يريد مساحة ووقتا للتكيف، أو التحدث، أو التطوع خارج العمل، أو عدم الرغبة في مناقشته على الإطلاق، أو أي شيء آخر تماما".
ووفقا لتحليل نشرته صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية، في الشهر الماضي، فقد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تعرض 28 ولاية لحظر أو تقييد الوصول بشدة إلى عمليات الإجهاض، ومن أبرزها ولاية تكساس.
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