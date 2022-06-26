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https://arabic.sputniknews.com/20220626/فرنسا-تؤيد-وضع-حد-أقصى-لأسعار-النفط-ليس-من-روسيا-فقط-1064223586.html
فرنسا تؤيد وضع حد أقصى لأسعار النفط ليس من روسيا فقط
فرنسا تؤيد وضع حد أقصى لأسعار النفط ليس من روسيا فقط
أعلنت فرنسا تأييدها لفكرة وضع "حد أقصى" لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد بألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 جزيران... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:21+0000
2022-06-26T11:21+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
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القاهرة - سبوتنيك. صرحت فرنسا أنها "تؤيد وضع حد أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار" نظرا للعملية العسكرية في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئاسة.وأكدت الرئاسة الفرنسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، على هامش قمة "مجموعة "السبع" بألمانيا، أنهذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-دول-السبع-الكبار-تناقش-إمكانية-تحديد-السعر-الأقصى-للنفط-الروسي-1064213846.html
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العالم, مجموعة السبع الكبار

فرنسا تؤيد وضع حد أقصى لأسعار النفط ليس من روسيا فقط

11:21 GMT 26.06.2022
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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أعلنت فرنسا تأييدها لفكرة وضع "حد أقصى" لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد بألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 جزيران الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. صرحت فرنسا أنها "تؤيد وضع حد أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار" نظرا للعملية العسكرية في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئاسة.
وأكدت الرئاسة الفرنسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، على هامش قمة "مجموعة "السبع" بألمانيا، أن
"باريس لا تعارض من حيث المبدأ اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وضع حد للأسعار، لكن ما سيكون أكثر قوة بالنسبة لنا هو وضع حد أقصى لسعر النفط الذي يأتي من جميع البلدان المنتجة".
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/ يونيو في قصر إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع G7 يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
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