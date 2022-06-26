https://arabic.sputniknews.com/20220626/قتيل-و3-مصابين-إثر-حادث-طعن-في-مونتريال-1064239483.html

قتيل و3 مصابين إثر حادث طعن في مونتريال

قتيل و3 مصابين إثر حادث طعن في مونتريال

لقي رجل مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بسبب جريمة طعن نفذها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T15:03+0000

2022-06-26T15:03+0000

2022-06-26T15:03+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة في مونتريال، ثاني أكبر مدينة في كندا، قولها بأنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 6:50 صباحا بالتوقيت المحلي.وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة فضلا عن حارس عقار حاول التدخل.توفي زوج الأم، البالغ من العمر 72 عاما، في مكان الحادث بينما تم نقل الضحايا الثلاثة الآخرين إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة، فيما أكدت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.وشهدت كندا في الآونة الأخيرة قفزة في جرائم العنف والقتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلا و38 جريحا منذ عام 2017، من بين هذه الهجمات هجوم بشاحنة على أسرة مسلمة في أونتاريو، وهجوم مسلح من قبل رجل متنكر في نوفا سكوتيا، وهجوم شاحنة على مارة في تورنتو وقتل مصلين في مسجد بمدينة كيبيك.

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