عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/قتيل-و3-مصابين-إثر-حادث-طعن-في-مونتريال-1064239483.html
قتيل و3 مصابين إثر حادث طعن في مونتريال
قتيل و3 مصابين إثر حادث طعن في مونتريال
لقي رجل مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بسبب جريمة طعن نفذها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:03+0000
2022-06-26T15:03+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102649/45/1026494560_0:263:3001:1951_1920x0_80_0_0_2d916b52cede883649c53c4bdf8c670d.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة في مونتريال، ثاني أكبر مدينة في كندا، قولها بأنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 6:50 صباحا بالتوقيت المحلي.وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة فضلا عن حارس عقار حاول التدخل.توفي زوج الأم، البالغ من العمر 72 عاما، في مكان الحادث بينما تم نقل الضحايا الثلاثة الآخرين إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة، فيما أكدت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.وشهدت كندا في الآونة الأخيرة قفزة في جرائم العنف والقتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلا و38 جريحا منذ عام 2017، من بين هذه الهجمات هجوم بشاحنة على أسرة مسلمة في أونتاريو، وهجوم مسلح من قبل رجل متنكر في نوفا سكوتيا، وهجوم شاحنة على مارة في تورنتو وقتل مصلين في مسجد بمدينة كيبيك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102649/45/1026494560_24:0:2975:2213_1920x0_80_0_0_27bd0e1f7e33354952fa7679b80b0737.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

قتيل و3 مصابين إثر حادث طعن في مونتريال

15:03 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
تابعنا عبرTelegram
لقي رجل مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بسبب جريمة طعن نفذها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة في مونتريال، ثاني أكبر مدينة في كندا، قولها بأنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 6:50 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة فضلا عن حارس عقار حاول التدخل.
توفي زوج الأم، البالغ من العمر 72 عاما، في مكان الحادث بينما تم نقل الضحايا الثلاثة الآخرين إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة، فيما أكدت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.
وشهدت كندا في الآونة الأخيرة قفزة في جرائم العنف والقتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلا و38 جريحا منذ عام 2017، من بين هذه الهجمات هجوم بشاحنة على أسرة مسلمة في أونتاريو، وهجوم مسلح من قبل رجل متنكر في نوفا سكوتيا، وهجوم شاحنة على مارة في تورنتو وقتل مصلين في مسجد بمدينة كيبيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала