https://arabic.sputniknews.com/20220626/قناة-إسرائيلية-بينيت-يفكر-في-اعتزال-السياسة-1064256834.html

قناة إسرائيلية: بينيت يفكر في اعتزال السياسة

قناة إسرائيلية: بينيت يفكر في اعتزال السياسة

قالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية، وذلك قبل أيام من إسدال الستار على حكومته التي صمدت... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T19:41+0000

2022-06-26T19:41+0000

2022-06-26T19:41+0000

نفتالي بينيت

إسرائيل

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وأضافت قناة "كان" إن بينيت أجرى في وقت سابق اليوم مشاورات حول مستقبله السياسي والاستعدادات لنقل السلطة إلى رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لابيد.والاثنين الماضي، أعلن بينيت ولابيد في بيان مشترك موافقتها على حل الكنيست على أن يتولى لابيد منصب رئاسة الوزراء خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة.وجاء القرار بعد خسارة الائتلاف الحكومة بقيادة بينيت للأغلبية البرلمانية ما يعني عدم قدرته على تمرير قوانين في الكنيست (البرلمان)، إضافة إلى خلافات وانشقاقات متتالية داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف غير المتجانس أيدولوجيا.وبحسب القناة، أخبر بينيت مساعديه أنه "يفكر في التقاعد في الأيام المقبلة".وبحسب قوله، إذا قرر تولي منصب رئيس الوزراء البديل - فسيكون ذلك فقط لمساعدة لابيد أمنيا.وتوصل الأشخاص الذين تحدثوا إلى بينيت إلى نتيجة مفادها أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر أن يحاول الائتلاف تمرير قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاثة، غدا الاثنين بعدما تم التصويت على حله بالقراءة التمهيدية، وحال حدث ذلك فسوف يتولى لابيد مهام رئاسة الوزراء بعد غد الثلاثاء.وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023، لكن عدم قدرة الائتلاف على الصمود قاد إلى اتخاذ القرار بحله والذهاب لانتخابات مبكرة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/بينيت-في-آخر-جلسات-حكومته-حققنا-نتائج-عظيمة-رغم-قصر-مدة-الحكومة-الإسرائيلية-1064221819.html

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نفتالي بينيت, إسرائيل