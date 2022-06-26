https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوب-يوميا-من-عصير-أحمر-يمكن-أن-يفعل-المعجزات-لمرضى-القلب-1064247999.html

كوب يوميا من "عصير أحمر" يمكن أن يفعل المعجزات لمرضى القلب

كوب يوميا من "عصير أحمر" يمكن أن يفعل المعجزات لمرضى القلب

الصيف هو موسم يتطلب منا جميعا شرب المزيد، لكن وفقا لدراسة جديدة - يمكن أن يكون أحد أنواع العصائر فكرة رائعة، خاصة لمرضى القلب. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T17:18+0000

2022-06-26T17:18+0000

2022-06-26T17:18+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774995_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_76aea40755b4aed52c55b24b5c9e8942.jpg

ربما يكون جذر الشمندر (البنجر) من أكثر الخضراوات التي تم التقليل من قيمتها، وهو أمر مؤسف، لأنه ليس فقط طعمه ولونه ما يجب أن يعطيه الاهتمام، ولكن أيضا خصائصه الصحية، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الغذائية في الحد الأدنى من السعرات الحرارية، ويحسن الهضم وصحة الدماغ، وهو أيضا يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وهذا ليس كل شيء.وفقا لدراسة جديدة ممولة من مؤسسة القلب البريطانية (BHF) قدمت مؤخرا في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر، فإن كوبا من عصير البنجر يوميا يمكن أن يقلل الالتهابات الضارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية.مرض القلب التاجي هو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا، وهو السبب الأكثر شيوعا للنوبات القلبية وأكبر قاتل للرجال والنساء حول العالم.وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، تسبب هذا المرض في وفاة 360.900 شخص في عام 2019.لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يعانون من نقص في أكسيد النيتريك، الذي تنتجه أجسامنا بشكل طبيعي.هذا المكون ضروري في تنظيم ضغط الدم وله خصائص مضادة للالتهابات.في حالة عدم وجود أكسيد النيتريك الكافي في مرضى القلب التاجي، قد يؤدي الالتهاب إلى تفاقم حالة الشرايين عن طريق انسدادها باللويحات. يمكن أن يؤدي هذا الانسداد في النهاية إلى نوبة قلبية أو قصور في القلب.ونقلت الصحيفة عن الدكتور أسد شبير، زميل الأبحاث السريرية في جامعة كوين ماري في لندن، الذي قاد الدراسة، قوله: "إن البكتيريا الجيدة الموجودة في أفواهنا تحول النيتروجين إلى أكسيد النيتريك وجزيئات أكسيد النيتريك. كما تسهم جزيئات أكسيد النيتريك في الجسم في تمدد الأوعية الدموية".أجريت الدراسة على 114 متطوعا سليما، تلقى 78 منهم لقاحا ضد التيفود (الذي تسبب في التهاب مؤقت في القلب) وتلقى 36 آخرون كريما للتسبب في بثور صغيرة - شكل آخر من أشكال الالتهاب الموضعي.تلقوا 140 مل من عصير البنجر يوميا لمدة سبعة أيام، وبينما تناول نصف المشاركين عصيرا غنيا بالنترات، تناول النصف الآخر عصيرا خاليا من النترات.في المجموعة التي تلقت لقاح التيفود، كان لدى أولئك الذين شربوا عصير البنجر الغني بالنترات مستويات أعلى من علامات أكسيد النيتريك في الدم والبول واللعاب مقارنة بأولئك الذين تناولوا العصير عند إزالة النترات.ووجدت الدراسة أن العصير الذي يحتوي على النترات أعاد أيضا وظيفة البطانة (غشاء رقيق يكسو الجزء الداخلي من القلب والأوعية الدموية) الذي يحافظ على وظيفة الأوعية الدموية الطبيعية، ولكن لا يمكنه القيام بذلك في حالة الالتهاب.

https://arabic.sputniknews.com/20210615/7-فوائد-صحية-مذهلة-للبنجر-1049251447.html

https://arabic.sputniknews.com/20210923/بالفيديو--كيف-تحسن-صحة-قلبك-وتعزز-مناعتك-في-4-دقائق؟-1050226965.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات