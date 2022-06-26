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https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-أقل-من-10-آلاف-لليوم-الثالث-1064265037.html
كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث
كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث
لليوم الثالث على التوالي، تسجل إصابات كورونا في كوريا الشمالية أقل من 10 آلاف إصابة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:23+0000
2022-06-26T21:21+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة يونهاب، أصيب بالفيروس 7 آلاف و300 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ولم تبين وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بياناتها الجديدة حول الإصابات ما إذا كانت هناك وفيات جديدة أم لا. ووصلت الإصابات في كوريا الشمالية منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 4 ملايين إصابة
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث

21:23 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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لليوم الثالث على التوالي، تسجل إصابات كورونا في كوريا الشمالية أقل من 10 آلاف إصابة.
وحسب وكالة يونهاب، أصيب بالفيروس 7 آلاف و300 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ولم تبين وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بياناتها الجديدة حول الإصابات ما إذا كانت هناك وفيات جديدة أم لا.
ووصلت الإصابات في كوريا الشمالية منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 4 ملايين إصابة
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