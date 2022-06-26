https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-أقل-من-10-آلاف-لليوم-الثالث-1064265037.html
كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث
كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث
لليوم الثالث على التوالي، تسجل إصابات كورونا في كوريا الشمالية أقل من 10 آلاف إصابة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:23+0000
2022-06-26T21:23+0000
2022-06-26T21:21+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة يونهاب، أصيب بالفيروس 7 آلاف و300 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ولم تبين وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بياناتها الجديدة حول الإصابات ما إذا كانت هناك وفيات جديدة أم لا. ووصلت الإصابات في كوريا الشمالية منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 4 ملايين إصابة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية... إصابات كورونا أقل من 10 آلاف لليوم الثالث
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لليوم الثالث على التوالي، تسجل إصابات كورونا في كوريا الشمالية أقل من 10 آلاف إصابة.
وحسب وكالة يونهاب، أصيب بالفيروس 7 آلاف و300 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ولم تبين وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بياناتها الجديدة حول الإصابات ما إذا كانت هناك وفيات جديدة أم لا.
ووصلت الإصابات في كوريا الشمالية
منذ أبريل/ نيسان الماضي إلى أكثر من 4 ملايين إصابة