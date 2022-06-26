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https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-تتخذ-إجراءات-لمكافحة-كوفيد-19-وجدري-القرود-1064212938.html
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عالية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ولمنع تفشي أمراض مختلفة من بينها جدري... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T00:46+0000
2022-06-26T00:46+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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سيؤول – سبوتنيك. وبحسب الوكالة فإن قطاع مكافحة الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية يتخذون تدابير وقائية وتدابير منع الأوبئة ويتابعون الوضع الوبائي في العالم.وأشارت الكالة إلى أن قطاع مكافحة الأوبئة يفحص أيضا مياه الأنهار بشكل مستمر، كما يُمنع السكان من التعامل مع "أجسام غريبة وحيوانات برية".هذا وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بهذا المرض.
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا

كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود

00:46 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عالية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ولمنع تفشي أمراض مختلفة من بينها جدري القرود.
سيؤول – سبوتنيك. وبحسب الوكالة فإن قطاع مكافحة الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية يتخذون تدابير وقائية وتدابير منع الأوبئة ويتابعون الوضع الوبائي في العالم.
وأشارت الكالة إلى أن قطاع مكافحة الأوبئة يفحص أيضا مياه الأنهار بشكل مستمر، كما يُمنع السكان من التعامل مع "أجسام غريبة وحيوانات برية".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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24 يونيو, 10:22 GMT
هذا وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بهذا المرض.
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