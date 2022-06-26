https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-تتخذ-إجراءات-لمكافحة-كوفيد-19-وجدري-القرود-1064212938.html
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عالية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ولمنع تفشي أمراض مختلفة من بينها جدري... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T00:46+0000
2022-06-26T00:46+0000
2022-06-26T00:46+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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سيؤول – سبوتنيك. وبحسب الوكالة فإن قطاع مكافحة الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية يتخذون تدابير وقائية وتدابير منع الأوبئة ويتابعون الوضع الوبائي في العالم.وأشارت الكالة إلى أن قطاع مكافحة الأوبئة يفحص أيضا مياه الأنهار بشكل مستمر، كما يُمنع السكان من التعامل مع "أجسام غريبة وحيوانات برية".هذا وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بهذا المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/أوامر-عاجلة-من-زعيم-كوريا-الشمالية-للجيش-وسط-مخاوف-من-إجراء-نووي-قد-يهز-العالم-1064147218.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, فيروس كورونا
كوريا الشمالية تتخذ إجراءات لمكافحة كوفيد-19 وجدري القرود
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات عالية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، ولمنع تفشي أمراض مختلفة من بينها جدري القرود.
سيؤول – سبوتنيك. وبحسب الوكالة فإن قطاع مكافحة الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية
يتخذون تدابير وقائية وتدابير منع الأوبئة ويتابعون الوضع الوبائي في العالم.
وأشارت الكالة إلى أن قطاع مكافحة الأوبئة يفحص أيضا مياه الأنهار بشكل مستمر، كما يُمنع السكان من التعامل مع "أجسام غريبة وحيوانات برية".
هذا وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بهذا المرض.