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https://arabic.sputniknews.com/20220626/كوريا-الشمالية-تدين-التحركات-العدوانية-لأمريكا-وتتعهد-بـالانتقام-1064227020.html
كوريا الشمالية تدين "التحركات العدوانية" لأمريكا وتتعهد بـ"الانتقام"
كوريا الشمالية تدين "التحركات العدوانية" لأمريكا وتتعهد بـ"الانتقام"
أدانت كوريا الشمالية "التحركات العدوانية" من جانب واشنطن وسيئول وطوكيو، متعهدة بالانتقام، في الذكرى الـ 72 لاندلاع الحرب الكورية في وقت يتصاعد فيه التوتر في... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:23+0000
2022-06-26T12:23+0000
كوريا الشمالية
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وسط مخاوف من أن بيونغ يونغ ربما تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مايو/ أيار على نشر المزيد من الأسلحة الأمريكية إذا كان ذلك ضروريا لردع الشمال، بحسب "رويترز".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم السبت إن عددا من المنظمات العمالية عقدت اجتماعات "للتعهد بالانتقام من الإمبرياليين الأمريكيين"، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في بدء الحرب الكورية 1950-1953.انتهت الحرب بهدنة بدلا من معاهدة سلام، مما يعني أن قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية، وفقا لـ"رويترز".وبحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد نددت بيونغ يانغ بما وصفته بـ"التحركات العدوانية" التي نفذتها أمريكا مع كوريا الجنوبية واليابان، وقالت إن الضغط الأمريكي لنشر "أصول استراتيجية" في الجنوب كان يهدف إلى إثارة حرب أخرى.يمكن أن تشمل الأصول الإستراتيجية عادة حاملات الطائرات أو الطائرات القاذفة بعيدة المدى أو الغواصات الصاروخية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "هذا السلوك الوقح من جانب الولايات المتحدة يثير غضب وانتقام الشعب الكوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/صحيفة-كوريا-الشمالية-تستعد-لكل-الاحتمالات-تحت-راية-المواجهة-المباشرة-1064054670.html
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تدين "التحركات العدوانية" لأمريكا وتتعهد بـ"الانتقام"

12:23 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinيزور الناس النصب التذكاري للقادة الكوريين الشماليين السابقين (كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل في مانسو هيل في بيونغ يانغ)، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كوريا الشمالية 1 فبراير 2022.
يزور الناس النصب التذكاري للقادة الكوريين الشماليين السابقين (كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل في مانسو هيل في بيونغ يانغ)، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، كوريا الشمالية 1 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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أدانت كوريا الشمالية "التحركات العدوانية" من جانب واشنطن وسيئول وطوكيو، متعهدة بالانتقام، في الذكرى الـ 72 لاندلاع الحرب الكورية في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة.
وسط مخاوف من أن بيونغ يونغ ربما تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مايو/ أيار على نشر المزيد من الأسلحة الأمريكية إذا كان ذلك ضروريا لردع الشمال، بحسب "رويترز".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم السبت إن عددا من المنظمات العمالية عقدت اجتماعات "للتعهد بالانتقام من الإمبرياليين الأمريكيين"، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في بدء الحرب الكورية 1950-1953.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
صحيفة: كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة
22 يونيو, 14:50 GMT
انتهت الحرب بهدنة بدلا من معاهدة سلام، مما يعني أن قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد نددت بيونغ يانغ بما وصفته بـ"التحركات العدوانية" التي نفذتها أمريكا مع كوريا الجنوبية واليابان، وقالت إن الضغط الأمريكي لنشر "أصول استراتيجية" في الجنوب كان يهدف إلى إثارة حرب أخرى.
يمكن أن تشمل الأصول الإستراتيجية عادة حاملات الطائرات أو الطائرات القاذفة بعيدة المدى أو الغواصات الصاروخية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "هذا السلوك الوقح من جانب الولايات المتحدة يثير غضب وانتقام الشعب الكوري".
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