كولومبيا.. مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران.. فيديوهات
© AFP 2022 / Ernesto Benavidesمصارع الثيران بيرو أندريس روكا ري في ساحة آشو في ليما، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016
© AFP 2022 / Ernesto Benavides
أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران في وسط البلاد.
أظهرت لقطات المدرج الخشبي المليء بالمتفرجين من الرجال والنساء والأطفال، وهو ينهار على ملعب في مدينة إل إسبينال، فيما دوت الصرخات في جميع أنحاء المكان.
يمكن رؤية المدرجات الخشبية وهي تميل للأمام قبل سقوطها الكارثي على الأرض.
BREAKING: Stadium collapses during bullfight in Espinal, Colombia; at least 5 dead, 500 injured pic.twitter.com/yXzHgpharS— BNO News (@BNONews) June 26, 2022
شوهد الناس وهم يهربون من المكان في حالة ذعر.
وقع الحادث خلال احتفال تقليدي يتم خلاله تشجيع الجمهور على الدخول إلى الحلبة للمشاركة في مصارعة الثيران.
Una parte de la plaza de palcos de El Espinal #Tolima, que se arma para las festividades, se desplomo este mediodía de domingo, organismos de socorro reportan más de 200 heridos. pic.twitter.com/yFfXIRymQL— Derli López (@derlilopeza) June 26, 2022
Tragedia en el Espinal Tolima pic.twitter.com/UoQBncCm1F— Elizabeth Cristina Ortiz Peña (@ElizbethCristi7) June 26, 2022
تم إرسال طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المدرجات، وجرى حتى الآن انتشال 4 قتلى ومئات المصابين، فيما لا يزال من غير الواضح سبب انهيار المدرجات.
Al parecer un bebé entre las víctimas fatales en la tragedia de la plaza de toros del Espinal Tolima. pic.twitter.com/1IEl4voclF— Gelver (@_Gelver_) June 26, 2022
كما قالت صحيفة El Tiempo المحلية إن الثور الذي كان جزءا من عرض مصارعة الثيران فر من المكان وأثار حالة من الذعر في شوارع المدينة.