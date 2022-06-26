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كولومبيا.. مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران.. فيديوهات
كولومبيا.. مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران.. فيديوهات
أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران في وسط البلاد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:18+0000
2022-06-26T21:18+0000
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أظهرت لقطات المدرج الخشبي المليء بالمتفرجين من الرجال والنساء والأطفال، وهو ينهار على ملعب في مدينة إل إسبينال، فيما دوت الصرخات في جميع أنحاء المكان.يمكن رؤية المدرجات الخشبية وهي تميل للأمام قبل سقوطها الكارثي على الأرض.شوهد الناس وهم يهربون من المكان في حالة ذعر.وقع الحادث خلال احتفال تقليدي يتم خلاله تشجيع الجمهور على الدخول إلى الحلبة للمشاركة في مصارعة الثيران.تم إرسال طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المدرجات، وجرى حتى الآن انتشال 4 قتلى ومئات المصابين، فيما لا يزال من غير الواضح سبب انهيار المدرجات.كما قالت صحيفة El Tiempo المحلية إن الثور الذي كان جزءا من عرض مصارعة الثيران فر من المكان وأثار حالة من الذعر في شوارع المدينة.
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كولومبيا.. مصرع 4 وإصابة المئات في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران.. فيديوهات

21:18 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Ernesto Benavidesمصارع الثيران بيرو أندريس روكا ري في ساحة آشو في ليما، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016
مصارع الثيران بيرو أندريس روكا ري في ساحة آشو في ليما، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Ernesto Benavides
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أفادت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى، في انهيار مدرج خلال مصارعة ثيران في وسط البلاد.
أظهرت لقطات المدرج الخشبي المليء بالمتفرجين من الرجال والنساء والأطفال، وهو ينهار على ملعب في مدينة إل إسبينال، فيما دوت الصرخات في جميع أنحاء المكان.
يمكن رؤية المدرجات الخشبية وهي تميل للأمام قبل سقوطها الكارثي على الأرض.
شوهد الناس وهم يهربون من المكان في حالة ذعر.
وقع الحادث خلال احتفال تقليدي يتم خلاله تشجيع الجمهور على الدخول إلى الحلبة للمشاركة في مصارعة الثيران.
تم إرسال طواقم الطوارئ لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المدرجات، وجرى حتى الآن انتشال 4 قتلى ومئات المصابين، فيما لا يزال من غير الواضح سبب انهيار المدرجات.
كما قالت صحيفة El Tiempo المحلية إن الثور الذي كان جزءا من عرض مصارعة الثيران فر من المكان وأثار حالة من الذعر في شوارع المدينة.
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