https://arabic.sputniknews.com/20220626/كيف-أنفق-العالم-2113-مليار-دولار-على-التسليح-في-2021-1064223099.html
كيف أنفق العالم 2113 مليار دولار على التسليح في 2021؟
كيف أنفق العالم 2113 مليار دولار على التسليح في 2021؟
شهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية (2017 – 2021)، توصف بأنها من بين أعلى الفترات إنفاقا منذ انتهاء الحرب الباردة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:26+0000
2022-06-26T11:26+0000
2022-06-26T11:27+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك وفقا للإحصائيات التي أوردها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في تقريره السنوي لعام 2021.وأورد التقرير معلومات مفصلة حول كيفية إنفاق 2113 مليار دولار على التسليح في 2021، مشيرا إلى أنه تم تقسيم عملية الإنفاق وفقا لمناطق العالم.وأورد التقرير قائمة ترصد ما أنفقته كل منطقة في العالم خلال السنوات الأخيرة:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن أعلى مستويات وصلها الإنفاق العسكري العالمي منذ عام 1952 كانت خلال الحرب الباردة في الفترة بين عامي 1977 – 1981 والفترة بين عامي 1982 – 1986.ومنذ انتهاء الحرب الباردة بدأ الإنفاق العسكري العالمي في التراجع إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الفترة من 2002 حتى 2006 قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى منذ عام 2012.ولفت التقرير إلى أن عام 2021 شهد زيادة في حجم الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بعام 2020، وبنسبة تصل لـ 12 في المئة زيادة عن عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html
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رصد عسكري
كيف أنفق العالم 2113 مليار دولار على التسليح في 2021؟
11:26 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 26.06.2022) تابعنا عبر
شهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية (2017 – 2021)، توصف بأنها من بين أعلى الفترات إنفاقا منذ انتهاء الحرب الباردة.
جاء ذلك وفقا للإحصائيات التي أوردها معهد ستوكهولم
لأبحاث السلام في تقريره السنوي لعام 2021.
وأورد التقرير معلومات مفصلة حول كيفية إنفاق 2113 مليار دولار على التسليح في 2021
، مشيرا إلى أنه تم تقسيم عملية الإنفاق وفقا لمناطق العالم.
وأورد التقرير قائمة ترصد ما أنفقته كل منطقة في العالم خلال السنوات الأخيرة:
أفريقيا: أنفقت القارة الأفريقية 39.7 مليار دولار.
الأمريكيتان: 883 مليار دولار بينها 827 مليار دولار لأمريكا الشمالية فقط.
آسيا وأوقيانوسيا
: 586 مليار دولار.
الشرق الأوسط: 186 مليار دولار.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن أعلى مستويات وصلها الإنفاق العسكري العالمي منذ عام 1952 كانت خلال الحرب الباردة في الفترة بين عامي 1977 – 1981 والفترة بين عامي 1982 – 1986.
ومنذ انتهاء الحرب الباردة بدأ الإنفاق العسكري العالمي
في التراجع إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الفترة من 2002 حتى 2006 قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى منذ عام 2012.
ولفت التقرير إلى أن عام 2021 شهد زيادة في حجم الإنفاق العسكري
العالمي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بعام 2020، وبنسبة تصل لـ 12 في المئة زيادة عن عام 2022.