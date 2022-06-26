https://arabic.sputniknews.com/20220626/لبنان-وفاة-طفلة-إثر-انهيار-مبنى-سكني-قديم-في-طرابلس-1064253167.html
لبنان... وفاة طفلة إثر انهيار مبنى سكني قديم في طرابلس
لبنان... وفاة طفلة إثر انهيار مبنى سكني قديم في طرابلس
انهار مبنى سكني قديم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم 26 يونيو/حزيران، وهرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T18:50+0000
2022-06-26T18:50+0000
2022-06-26T18:50+0000
أخبار لبنان
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "فرق الإنقاذ وأهالي المنطقة تمكنوا من انتشال امرأة مسنة من تحت الأنقاض وصفت حالتها بالمتوسطة وطفلة توفيت متأثرة بجراحها، نتيجة انهيار مبنى قديم مؤلف من ثلاث طبقات وتم نقلهم الى المستشفى الحكومي، وجاري البحث عن ضحايا آخرين، كما أنه يوجد تخوف من انهيار مبنى ملاصق".ووصلت آليات تابعة لبلدية طرابلس للمشاركة في رفع الأنقاض، فيما عمل الجيش على ضرب طوق أمني حول المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب.وحاول رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن يتفقد مكان الحادث إلا أنه قوبل بالرفض من أهالي المنطقة وتم رشقه بالحجارة، وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة اللبنانية بيانا أعلن أن "الوزارة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة استقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
لبنان... وفاة طفلة إثر انهيار مبنى سكني قديم في طرابلس
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انهار مبنى سكني قديم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، اليوم 26 يونيو/حزيران، وهرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "فرق الإنقاذ وأهالي المنطقة تمكنوا من انتشال امرأة مسنة من تحت الأنقاض وصفت حالتها بالمتوسطة وطفلة توفيت متأثرة بجراحها، نتيجة انهيار مبنى قديم مؤلف من ثلاث طبقات وتم نقلهم الى المستشفى الحكومي، وجاري البحث عن ضحايا آخرين، كما أنه يوجد تخوف من انهيار مبنى ملاصق".
ووصلت آليات تابعة لبلدية طرابلس للمشاركة في رفع الأنقاض
، فيما عمل الجيش على ضرب طوق أمني حول المكان ومنعت المواطنين من الاقتراب.
وحاول رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن يتفقد مكان الحادث إلا أنه قوبل بالرفض من أهالي المنطقة وتم رشقه بالحجارة، وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة اللبنانية بيانا أعلن أن "الوزارة عممت على مستشفيات الشمال ضرورة استقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها".