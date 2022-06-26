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https://arabic.sputniknews.com/20220626/ليبيا-الدبيبة-يقيل-إدارة-الشركة-العامة-للكهرباء-بسبب-انقطاعات-التيار-1064249542.html
ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار
ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار
أعلن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وقف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:43+0000
2022-06-26T17:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وكلف الدبيبة محمد إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة على أن يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.حسب "سبوتنيك" تقول حكومة الوحدة الوطنية إن إغلاق الحقول النفطية بشكل مباشر تسبب في ازدياد ساعات طرح الأحمال، وذلك بعد انقطاع إمدادات الغاز المصاحب للإنتاج، وهو ما أدى إلى فقدان 1080 ميغاوات جراء خسارة إمداد 230 مليون قدم مكعب من الغاز، وتنفيذ عملية تخفيف للأحمال تصل إلى ما بين 4 و 6 ساعات.وفي تصريح سابق قبل ساعات عبر منصة "حكومتنا" الخاصة بحكومة الوحدة، ونقلته وسائل إعلام محلية، حذر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، من أزمة كهرباء متفاقمة وازدياد ساعات تخفيف الأحمال حال عدم التوصل إلى حلول عاجلة لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط. وأكد أن زيادة ساعات تخفيف الأحمال هو "أمر خارج عن إرادة الشركة".وتعتمد الدولة الليبية كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها وتعتبر ليبيا معتمدة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية فقط.وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيان-أمريكي-أوروبي-مشترك-يحذر-من-أي-إجراء-قد-يؤدي-للانقسام-في-ليبيا-1064172658.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... الدبيبة يقيل إدارة الشركة العامة للكهرباء بسبب انقطاعات التيار

17:43 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أعلن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وقف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وكلف الدبيبة محمد إسماعيل مديرا عاما مؤقتا للشركة على أن يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.
طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا
24 يونيو, 23:22 GMT
حسب "سبوتنيك" تقول حكومة الوحدة الوطنية إن إغلاق الحقول النفطية بشكل مباشر تسبب في ازدياد ساعات طرح الأحمال، وذلك بعد انقطاع إمدادات الغاز المصاحب للإنتاج، وهو ما أدى إلى فقدان 1080 ميغاوات جراء خسارة إمداد 230 مليون قدم مكعب من الغاز، وتنفيذ عملية تخفيف للأحمال تصل إلى ما بين 4 و 6 ساعات.
وفي تصريح سابق قبل ساعات عبر منصة "حكومتنا" الخاصة بحكومة الوحدة، ونقلته وسائل إعلام محلية، حذر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، من أزمة كهرباء متفاقمة وازدياد ساعات تخفيف الأحمال حال عدم التوصل إلى حلول عاجلة لتوفير احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط. وأكد أن زيادة ساعات تخفيف الأحمال هو "أمر خارج عن إرادة الشركة".
وتعتمد الدولة الليبية كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها وتعتبر ليبيا معتمدة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية فقط.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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