https://arabic.sputniknews.com/20220626/مؤمن-زكريا-اللاعب-السابق-في-الأهلي-المصري-يعلن-خوضه-تجربة-جديدة-فيديو-1064266005.html
مؤمن زكريا اللاعب السابق في الأهلي المصري يعلن خوضه تجربة جديدة.. فيديو
مؤمن زكريا اللاعب السابق في الأهلي المصري يعلن خوضه تجربة جديدة.. فيديو
نشر لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا مقطعا مصورا أثناء استقباله في شركة "تذكرتي" المسؤولة عن توفير التذاكر الخاصة بعدد من الأحداث الرياضية والفنية،... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:45+0000
2022-06-26T21:45+0000
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وتوقف زكريا عن ممارسة كرة القدم، منذ ديسمبر 2018 بسبب معاناته مع مرض تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب، وزار لندن الشهر الماضي لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.وكتب مؤمن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تجربة جديدة .. مستشار لشئون الرياضة بشركة تذكرتي ..دعواتكم ..ومتشكر على حفاوة الإستقبال من القائمين على الشركة".وتتولى شركة تذكرتي مسئولية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
مؤمن زكريا اللاعب السابق في الأهلي المصري يعلن خوضه تجربة جديدة.. فيديو
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نشر لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا مقطعا مصورا أثناء استقباله في شركة "تذكرتي" المسؤولة عن توفير التذاكر الخاصة بعدد من الأحداث الرياضية والفنية، معلنا أنه يخوض تجربة جديدة معهم في منصب مستشار الشئون الرياضية للشركة.
وتوقف زكريا عن ممارسة كرة القدم، منذ ديسمبر 2018 بسبب معاناته مع مرض تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب، وزار لندن الشهر الماضي لإجراء مزيد من الفحوصات والمتابعة مع طبيبه الذي يتابع الحالة هناك.
وكتب مؤمن عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تجربة جديدة .. مستشار لشئون الرياضة بشركة تذكرتي ..دعواتكم ..ومتشكر على حفاوة الإستقبال من القائمين على الشركة".
وتتولى شركة تذكرتي مسئولية بيع تذاكر مباريات الدوري المصري وكأس مصر ومباريات المنتخب.