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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220626/ماتفيينكو-روسيا-مستعدة-للتفاوض-مع-أوكرانيا-ولكن-ينبغي-قبول-شروطها-1064254315.html
ماتفيينكو: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا ولكن ينبغي قبول شروطها
ماتفيينكو: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا ولكن ينبغي قبول شروطها
قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن شروط موسكو يجب أن تقبلها كييف. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T18:45+0000
2022-06-26T18:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
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موسكو - سبوتنيك. وقالت في تصريح لقناة "ماس تي في" البيلاروسية: "روسيا مستعدة للمفاوضات حتى اليوم، لكنها لا تعتمد على التصريحات، ولا تنخرط في الثرثرة"، مضيفة: "يجب قبول الشروط التي حددناها بشكل واضح".وعن الإجراءات الغربية المالية بحق روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، علقت ماتفيينكو: "نرى ما حدث. دون محاكمة ودون تحقيق يتم تجميد احتياطيات روسيا، ويتم تجميد حسابات الروس والبيلاروسيين (في الخارج) على أساس عرقي. هذا تمييز، هذه إبادة جماعية".وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تجميد-96-مليون-يورو-في-حسابات-الكيانات-القانونية-والأفراد-الروس-بألمانيا-1060652657.html
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روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو

ماتفيينكو: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا ولكن ينبغي قبول شروطها

18:45 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن شروط موسكو يجب أن تقبلها كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقالت في تصريح لقناة "ماس تي في" البيلاروسية: "روسيا مستعدة للمفاوضات حتى اليوم، لكنها لا تعتمد على التصريحات، ولا تنخرط في الثرثرة"، مضيفة: "يجب قبول الشروط التي حددناها بشكل واضح".
وعن الإجراءات الغربية المالية بحق روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، علقت ماتفيينكو: "نرى ما حدث. دون محاكمة ودون تحقيق يتم تجميد احتياطيات روسيا، ويتم تجميد حسابات الروس والبيلاروسيين (في الخارج) على أساس عرقي. هذا تمييز، هذه إبادة جماعية".
وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران الروسي.
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
تجميد 96 مليون يورو في حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس بألمانيا
30 مارس, 12:39 GMT
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